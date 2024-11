Fortnite : un aperçu des points d'intérêt de la carte du Chapitre 6 fort instructif et de belles illustrations pour patienter

S'il reste encore un peu de temps pour profiter du Chapitre 2 : Remix de Fortnite, le regard des joueurs est déjà tourné vers l'avenir et le Chapitre 6 qui sera lancé ce dimanche 1er décembre. Après de premières fuites, Epic Games a commencé à communiquer activement sur la Saison 1 : Chasseurs de démons, dont la thématique plaira sans mal aux aficionados du pays du Soleil-Levant. Suite à une première illustration dévoilant les skins du prochain Passe de combat, c'est un autre visuel tout aussi excitant qui a été diffusé, nous donnant un avant-goût des environnements de la nouvelle île sur laquelle nos parties mortelles se dérouleront. Et il y a clairement pas mal de choses à en dire ! En plus d'avoir été partagé sur les réseaux sociaux, il est également possible de l'admirer en jeu.

Pour commencer, nous voyons à nouveau Godzilla sous sa forme de kaijū, ce qui signifie qu'en plus d'une probable skin à taille humaine, il devrait être intégré sur la carte d'une manière ou d'une autre, ce qui pourrait en faire un boss de taille à la manière de Call of Duty: Warzone en 2022. Autour de lui, nous avons droit à un pont rappelant inévitablement la ville de San Francisco avec son Bay Bridge, et donc son équivalent à San Fransokyo dans Les Nouveaux Héros (Big Hero 6), Baymax étant pour rappel attendu cette saison. Avoir un point d'intérêt lui étant lié n'aurait donc rien d'étonnant. Et à ce sujet, de l'autre côté, les bâtiments urbains rappellent là encore la ville de l'œuvre de Disney et par extension le Japon. Mais surtout, vous noterez la présence dans le ciel d'une éolienne (un ballon avec des turbines) identique au long-métrage d'animation.

Sur le bâtiment se trouvant à côté, difficile de passer à côté de l'espèce de lapin sur le toit, que nous avons déjà pu voir à MÉGA City durant la Saison 2 du Chapitre 4. Il s'agissait de la mascotte de Matassine (Highwire), la leader des Invisibles (The Unseen). Fait intéressant, le concept art de la skin de Hope provenant d'un sondage d'avril 2023 la montrait portant un pendentif avec le symbole de l'organisation, suggérant qu'elle aurait pu en faire partie à la base. Notez que l'Ordre et par conséquent les Subversifs, dont les deux sœurs faisaient office de dirigeantes, arborent également un motif d'œil assez similaire. Est-ce qu'un lien sera établi par la suite ? Wait & see.

Un autre édifice arbore quant à lui une déclinaison locale du logo de Durrr Burger, évidemment pour un restaurant Durrr Sushi. Cela rappelle pour le coup Neo Tilted (C1S9), qui avait d'ailleurs des dirigeables faisant penser à l'éolienne volante évoquée plus haut. Juste en dessous, c'est une tortue géante déjà baptisée Henry par une partie de la communauté qui est bien mise en évidence. Si jamais un serpent y est lié d'une manière ou d'une autre, il pourrait alors s'agir d'une représentation de Genbu, associé dans le zodiaque chinois (et repris dans l'onmyōdō japonais) au nord, à l'eau et à l'hiver. Si tel était le cas, Seiryū, Suzaku et Byakko pourraient ne pas être loin. Dans la même zone, un joueur est suspendu à son planeur, qui devrait donc être le nouveau parapluie offert à la suite d'une première Victoire Royale.

La skin féminine à dos de carpe koï volante est à nouveau présente, mais cette fois, tout ce beau monde est rose au lieu de bleu, suggérant qu'il s'agira de styles alternatifs aussi inclus dans le Passe de combat. Elle survole des habitations japonaises typiques, dont le point d'intérêt associé pourrait se nommer Tanuki Twinkle, nom inscrit sur l'enseigne lumineuse. De l'autre côté, nous avons affaire à une forêt avec des arbres au feuillage arborant des teintes violettes, ainsi qu'un temple dédié aux démons locaux, c'est-à-dire aux onis, où nous accueillerons de gigantesques statues en armure tenant chacune un kanabō, arme qui leur est couramment associée. Enfin, au centre, en dehors des trois personnages, du diablotin qui est sans doute un accessoire de dos et de l'espèce de portail en forme de dragon, notons la présence d'une mignonne petite créature blanche déjà appelée farfadet (sprite en anglais) par certains.

Le compte japonais du jeu a de son côté posté deux magnifiques illustrations réalisées par @SABATABAsaba et @Yuugen_99, mettant donc en avant la nouvelle skin de Hope (le bracelet sur son bras arbore bien le même symbole que la chaîne de sa première tenue si vous doutiez encore), ainsi que les deux autres personnages (principaux ?) dont nous débloquerons également les apparences. Pour le coup, le côté « manga » de la démone change pas mal la manière dont nous la percevons. Disposera-t-elle d'un style alternatif avec ses cornes devenant violettes ou est-ce une simple liberté de l'artiste ?

Enfin, pour terminer, la prochaine skin qui sera offerte aux abonnés du Club de Fortnite a été officialisée, baptisée en français la Dame aux grues (Lady of Cranes), provenant du même sondage d'avril 2024 que les tenues du prochain Passe de combat (hélas sans le cache-œil du concept art, probablement trop similaire à Sirène, dont une variante figurait aussi dans ces aperçus). Elle sera disponible dès le 1er décembre, peut-être même avant le lancement de la saison si les serveurs sont toujours accessibles après l'évènement, son modèle 3D étant déjà en jeu. Pour rappel, la formule va évoluer à compter de cette date, plus avantageuse que jamais.

Si besoin, des V-Bucks sont en vente sur Amazon et à la Fnac.