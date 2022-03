Fortnite accueille une carte Doctor Who dans son mode Créatif avec le TARDIS, Gallifrey et bien plus !

Alors que les joueurs de Fortnite attendent qu'Epic Games commence à teaser le Chapitre 3 - Saison 2, c'est du côté de son mode Créatif qu'il y a du mouvement, bien qu'il ne s'agisse en rien d'un contenu officiel diffusé par le studio. C'est donc BBC Studios qui est à l'origine de cette étonnante annonce introduisant le riche univers de Doctor Who dans ce jeu populaire, une initiative fort intelligente pour amener le jeune public à s'intéresser la série quasi sexagénaire.

Ainsi, en rentrant le code 3610-1396-4646, vous pouvez accéder à une toute nouvelle île inspirée de la licence Doctor Who, avec un TARDIS évidemment plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur et de multiples références placées un peu partout. Le Virus de réalité introduit dans le jeu VR The Edge of Time (vendu 24,79 € sur Amazon) sert ici de justification à cette petite aventure dans laquelle les joueurs vont devoir rassembler les cristaux du Dynamorphic Generator éparpillés dans ce hub afin de réparer le vaisseau.

Parmi les 5 îles présentes, nous retrouvons Kerblam!, le fameux service de livraison situé sur Kandoka ; le QuadZone Rescue Craft Tsuranga attaqué par un Pting le dévorant, avec 10 pièces mécaniques à retrouver pour réparer un module de survie et s'échapper ; ainsi que la planète Gallifrey où il faudra soit s'allier aux Seigneurs du Temps (Time Lords) ou aux Daleks et combattre l'équipe adverse. Enfin, un musée permet d'en apprendre plus sur la licence, avec les différents Docteurs, des ennemis tels que les Cybermen et Anges Pleureurs (Weeping Angels), mais aussi des alliés comme le chien robotique K-9.

Mat Way, Global Director, Gaming & Interactive chez BBC Studios a déclaré ceci :

Développer une île dans Fortnite est un nouveau territoire pour Doctor Who et nous sommes ravis d'accueillir les joueurs dans le Whoniverse. C'est une excellente occasion de présenter Doctor Who à un public de joueurs et également à la communauté existante de vivre une toute nouvelle aventure. Les joueurs peuvent s'attendre à un voyage rapide et imprévisible avec des amis et des ennemis familiers faisant des apparitions en cours de route.

C'est gratuit, alors autant ne pas vous priver de découvrir tout cela si la licence Doctor Who vous intéresse et que vous jouez à Fortnite.