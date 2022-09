Fortnite : tout est nickel chrome dans le Chapitre 3 - Saison 4, Paradis qui accueille Spider-Gwen et introduit Brie Larson dans le rôle du Paradigme

Les vacances sont terminées même dans Fortnite, alors l'heure n'est plus à se relaxer. Le Chapitre 3 - Saison 3 s'est donc achevé et la nouvelle menace est plus palpable que jamais puisque le Chrome envahit désormais Artemis. C'est ce que met en scène la cinématique du Chapitre 3 - Saison 4 qui se nomme Paradis, lancé ce dimanche 18 septembre. Le Scientifique, L'Origine et Le Visiteur se font ainsi avaler par cette substance, tandis que Le Paradigme réussit à s'enfuir. Cette dernière, dans sa version de la Réalité 659, est interprétée par Brie Larson (Captain Marvel dans le MCU), poursuivant ce qu'Epic Games a entamé en faisant de Dwayne Johnson La Fondation l'an dernier. Cette superbe introduction se conclut avec la fuite du personnage dans sa réalité, sous l'œil malveillant de la nouvelle ennemie se cachant derrière le Chrome, Le Héraut.

Bon, le côté dramatique de la situation ne se reflétera pas autant en jeu puisque nous allons pouvoir utiliser le Chrome pour nous transformer en cette matière et en asperger les structures pour les traverser, tandis que la skin de notre ennemie sera à débloquer au cours de la saison. Et en parlant de ça, c'est Spider-Gwen qui fait office d'invitée de marque dans le Passe de Combat. Le reste des nouveautés connues officiellement est détaillé ci-dessous. Toutes ressemblances avec un certain Splatoon 3 est purement Fortnite fortuite.

Une mystérieuse substance est apparue sur l'île dans Fortnite Chapitre 3 - Saison 4 : Paradis. Le chrome consumera tout. Soumettez-vous au chrome en changeant les structures en chrome, en vous transformant vous-même en chrome et en exploitant la puissance des armes de chrome. TRAVERSEZ LES MURS Le bois, la pierre et le métal ne font pas le poids face au chrome. Un ennemi a construit une structure défensive ? Lancez un aspergeur de chrome sur les murs pour les rendre franchissables. Sautez à travers les constructions et surprenez vos adversaires ! Aspergeur de chrome GARDEZ LA FORME Vous ne pouvez pas le vaincre, vous n'avez plus qu'à l'adopter. Utilisez un aspergeur de chrome pour vous transformer en chrome pur pour une durée limitée afin de devenir insensible aux dégâts de feu et vous... liquéfier lorsque vous sprintez. Cette forme liquéfiée a plusieurs avantages. Elle permet de se déplacer plus vite, d'être immunisé aux dégâts de chute et d'effectuer des ruées aériennes. Ruez-vous sur n'importe quelle construction pour la chromifier et la traverser ! C'EST CHROME À LA MAISON Le chrome n'a pas seulement envahi les points d'intérêt, il en a créé un nouveau. Grimpez jusqu'au sommet de l'honorable tour hexagonale du Sanctuaire du Héraut (près du Sanctuaire abandonné). PRENEZ DE LA HAUTEUR Par peur du chrome, certains lieux de l'île cherchent refuge dans les airs, en particulier Condo Canyon, renommé Cloudy Condos. Attaquez depuis les airs grâce à ce point d'intérêt en expansion. Comment s'y rendre ? Utilisez un propulseur directionnel, disponible à différents endroits de l'île, pour prendre de la hauteur. Propulseur directionnel ÉVOLUER POUR MIEUX RÉGNER Fusil à pompe EvoChrome L'arrivée du chrome a provoqué la création du fusil à pompe EvoChrome et du fusil à rafale EvoChrome. Trouvez ces armes dans des coffres chromés et faites augmenter leur niveau de rareté en infligeant des dégâts aux adversaires. Transformez votre arme atypique en arme mythique ! Fusil à rafale EvoChrome TOUT CE QUI TIRE N'EST PAS DE CHROME Utilisez d'anciennes stratégies avec des armes Relax ou réintroduites : Pistolet de poing ;

Fusil à pompe à amorce ;

Fusil à pompe à levier ;

Pistolet-mitrailleur à tir rapide ;

Pistolet-mitrailleur à silencieux ;

Fusil d'assaut de traqueur ;

Fusil d'assaut Hammer ;

Fusil de tireur d'élite ;

Fusil de chasseur au coup par coup ;

Grenade ;

Bocal à lucioles ;

Fusil à harpon ;

Pistolet traqueur obscur (arme exotique) ;

Le Dédoubleur (arme exotique) ;

Fusil de sniper explosif (arme exotique) ;

Bombe boogie-woogie ;

Grenade à onde de choc. AU BONHEUR DES SNIPERS Fusil de chasseur au coup par coup, sorti pendant le Chapitre 3 - Saison 1 : Retournement En parlant d'armes, les dégâts et les multiplicateurs de tir dans la tête des snipers ont été augmentés de manière générale (même les snipers remisés). Les tireurs d'élite et les tireurs acrobatiques seront ravis d'apprendre que désormais, un seul tir pourrait suffire à renvoyer un joueur dans le salon. Gardez la tête froide, visez juste et éliminez vos adversaires d'une seule balle avec certains snipers (même dans Zéro construction) ! Fusil de chasseur au coup par coup - Dégâts et multiplicateur de tir dans la tête augmentés.

- Dégâts et multiplicateur de tir dans la tête augmentés. Fusil de chasse - Dégâts et multiplicateur de tir dans la tête augmentés.

- Dégâts et multiplicateur de tir dans la tête augmentés. Fusil de sniper auto - Dégâts et multiplicateur de tir dans la tête augmentés.

- Dégâts et multiplicateur de tir dans la tête augmentés. Carabine à levier - Dégâts et multiplicateur de tir dans la tête augmentés.

- Dégâts et multiplicateur de tir dans la tête augmentés. Fusil de sniper à silencieux - Dégâts augmentés.

- Dégâts augmentés. Fusil de sniper semi-auto - Dégâts augmentés.

- Dégâts augmentés. Railgun - Dégâts augmentés.

- Dégâts augmentés. Fusil de sniper au coup par coup - Dégâts augmentés.

- Dégâts augmentés. Fusil de sniper lourd - Multiplicateur de tir dans la tête augmenté.

- Multiplicateur de tir dans la tête augmenté. Fusil de sniper d'éclaireur - Multiplicateur de tir dans la tête augmenté.

- Multiplicateur de tir dans la tête augmenté. Fusil de sniper explosif - Dégâts explosifs augmentés. LES CLÉS DU SUCCÈS Se changer en chrome n'est pas le seul moyen de déverrouiller votre potentiel. Vous avez de grandes chances de trouver des clés sur l'île. Utilisez-les pour ouvrir des chambres fortes contenant du butin ! Les chambres fortes basse sécurité s'ouvrent avec une seule clé, tandis que les chambres fortes haute sécurité en nécessitent deux (mais contiennent plus de butin) ! Où se trouvent ces chambres fortes ? Après avoir obtenu au moins une clé, des icônes de serrure apparaîtront sur votre carte pour vous guider. TOUS AUX ABRIS ! Des ennemis vous attaquent ? Déployez de puissantes défenses rapidement grâce au bunker de poche, qui remplace le fort de poche cette saison. Lancez le bunker de poche pour créer une structure d'un carré sur un avec des murs en métal renforcés, une rampe polyvalente, des portes et des pneus défensifs pour repousser les assaillants. Aucune construction nécessaire ! PASSE DE COMBAT DU CHAPITRE 3 - SAISON 4 Formez une équipe éclectique pour profiter du paradis. En achetant le Passe de combat de cette saison, vous déverrouillez immédiatement Le Paradigme (réalité 659)... si vous souhaitez soutenir les ennemis du chrome. Progressez dans le Passe de combat pour déverrouiller Spider-Gwen et les personnages suivants : Fusio ;

; Grriz ;

; Miaourginale ;

; Lennox Rose ;

; Jumo. Les partisans du chrome n'ont pas à s'inquiéter : Le Héraut pourra être déverrouillée plus tard dans la saison ! COUP DE PIED GLISSÉ Désormais, vous repoussez vos adversaires lorsque vous les percutez en glissant ! REMARQUES SUR LES MODES COMPÉTITIFS Les bocaux à lucioles les grenades à onde de choc ne sont pas disponibles dans les modes compétitifs. MATÉRIEL INTERDIT À compter de cette saison, les joueurs qui utilisent des appareils interdits qui fournissent ou sont conçus pour fournir un avantage compétitif peuvent recevoir un avertissement dans le jeu. Le joueur doit alors retirer le matériel en question et relancer Fortnite pour pouvoir jouer. Toute tentative de contourner cette interdiction sera punie d'un bannissement permanent de Fortnite. La liste d'appareils interdits inclut, mais sans s'y limiter, le Cronus Zen et le Cronus Max. Nous continuerons à étudier le matériel qui fournit un avantage aux joueurs.

Par ailleurs, un certain créateur de contenu appelé SypherPK rejoint la série Icônes, avec tout un tas d'initiatives pour l'occasion, à découvrir en page 2. Le changelog des nouveautés du mode Créatif peut de son côté être consulté en page 3.

