Killing Floor 3 : le FPS coopératif lancé en vidéo, du contenu gratuit déjà annoncé

Après quelques mois de retard, Tripwire Interactive lance aujourd'hui Killing Floor 3, son nouveau jeu de tir coopératif contre les Zeds. Le titre est jouable sur PC, PS5 et Xbox Series X|S en crossplay jusqu'à six joueurs, ou en solo, avec des ennemis plus intelligents et rapides. Les joueurs peuvent incarner des Spécialistes équipés d'armes variées et profiter du système M.E.A.T. pour des démembrements toujours plus réalistes et sanglants.

Killing Floor 3 dévoile sa roadmap pour 2025 et 2026





Attendu à l'origine en mars dernier, Killing Floor 3 a été repoussé pour permettre aux développeurs d'améliorer les performances et la stabilité, l'interface utilisateur, l'éclairage et les sensations de tir. Le jeu est désormais terminé, mais Tripwire Interactive promet d'autres mises à jour post-lancement. Une feuille de route a été dévoilée avec des améliorations, mais aussi un nouveau Spécialiste, une nouvelle carte, un nouveau Zed et de nouvelles armes en 2025, pendant la Saison 2. En 2026, les joueurs pourront découvrir les Saisons 3 et 4 avec de nouvelles cartes, de nouvelles armes, un nouvel ennemi et un nouveau boss. Bryan Wynia, directeur créatif chez Tripwire Interactive, commente :

Ce lancement n'est qu'un point de départ pour Killing Floor 3. Tripwire a toujours eu pour habitude d'enrichir ses jeux après leur sortie avec des mises à jour et du contenu significatif, de plus, l'équipe reste dévouée à la création d'une expérience qui enrichit la franchise Killing Floor. Les joueurs peuvent s'attendre à découvrir de nouvelles cartes, de nouveaux perks, de nouveaux spécialistes, de nouvelles armes et de nouveaux ennemis dans les mois à venir. Nous sommes ravis de pouvoir enfin dévoiler notre travail à l'ensemble de la communauté. Nous avons hâte de combattre les hordes de Zeds à vos côtés. Restez soudés et visez juste jusqu'au bout, on se voit sur le champ de bataille !

Où acheter Killing Floor 3 ?





Vous pouvez acheter Killing Floor 3 à partir de 35,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac, Leclerc et Gamesplanet.

