Killing Floor 3 dévoile sa nouvelle date de sortie, c'est pour bientôt ?

Dévoilé lors de la gamescom 2023, Killing Floor 3 devait sortir le 25 mars dernier, mais face aux retours des joueurs qui ont pu essayer le titre pendant la bêta fermée, Tripwire Interactive a décidé de reporter lancement à une date alors inconnue. Après quelques semaines de patience, le développeur donne enfin des nouvelles de son jeu de tir coopératif.

La date de sortie de Killing Floor 3 est désormais fixée au 24 juillet 2025, toujours sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Dans un communiqué, Tripwire Interactive explique avoir « pris le temps d'améliorer le titre en fonction des retours de la communauté » et dévoilera de nouveaux aperçus de ces modifications d'ici le lancement. Bryan Wynia, directeur créatif chez Tripwire Interactive, commente :

Depuis notre décision de reporter Killing Floor 3, nous avons mis à profit ce temps pour répondre aux attentes des joueurs et nous assurer que le prochain chapitre de cette franchise tant estimée soit à la hauteur de notre vision. Le soutien de nos fans a été incroyable, et avec le 24 juillet 2025 comme nouvelle date de sortie en vue, nous sommes impatients de présenter cette ambition aux joueurs. Cela se fera au moment du lancement, mais également sur le long terme via le développement continu de nouvelles fonctionnalités et de contenus qui font la signature de notre studio.