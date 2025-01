Killing Floor 3 : date de sortie, bêta fermée et Zed bruyant

Tripwire Interactive redonne enfin des nouvelles de Killing Floor 3, son jeu de tir coopératif annoncé à la gamescom 2023. Le studio comptait sortir son titre le mois prochain, il était donc grand temps de le remettre sur le devant de la scène et bonne nouvelle, aucun retard n'est à prévoir. Mieux encore, KF3 se laissera approcher dans quelques jours au travers d'une bêta fermée.

Les développeurs annoncent que la bêta fermée de Killing Floor 3 aura lieu du 20 au 24 février prochain, les fans sont invités à s'inscrire sur le site officiel pour y participer. Mais cette nouvelle bande-annonce de gameplay est encore plus intéressante, elle dévoile en effet la date de sortie de Killing Floor 3, fixée au 25 mars 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Enfin, une seconde vidéo nous présente un nouveau Zed, Siren, qui risque bien de nous casser les oreilles. La description de la vidéo évoque une arme « à la pointe de la guerre acoustique » utilisant « une technologie de perturbation sonore avancée ». Pour rappel, KF3 se déroulera en 2091, avec des Zeds plus évolués.

Enfin, Tripwire Interactive dévoile les Deluxe Edition et Elite Nightfall Edition de KF3, permettant d'obtenir des éléments cosmétiques pour les Spécialistes, des skins d'armes, des Creds et l'accès au Supply Pass. Vous pouvez déjà précommander Killing Floor 3 en Day One Edition à partir de 39,99 € sur Amazon ou Fnac, elle inclut le Flatline Tactical Bundle et le Clamefield Patrol Specialist Skins Pack.