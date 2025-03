Killing Floor 3 : la sortie repoussée au dernier moment, Tripwire s'explique

Dévoilé lors de la gamescom 2023, Killing Floor 3 devait sortir sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S dans deux semaines. Mais, avant cela, Tripwire Interactive a organisé une bêta fermée pour tester avant l'heure son jeu de tir coopératif contre des Zeds du futur. Malheureusement, la phase de test n'a pas été une franche réussite.

Dans un communiqué, Tripwire Interactive annonce qu'il reporte la sortie de Killing Floor 3 à une date indéterminée, mais toujours en 2025. Le studio explique qu'en lisant les retours des joueurs après cette phase de bêta, il a « manqué le but » de cette suite, avant de rajouter :

Notre objectif n'est pas seulement de faire de Killing Floor 3 une avancée ambitieuse pour la franchise, mais aussi de maintenir l'expérience de base que vous connaissez et aimez.

Les développeurs vont désormais se focaliser sur l'amélioration de certains éléments de KF3, notamment les performances et la stabilité, l'interface utilisateur, l'éclairage et les sensations de tir. Le studio évoque également des mises à jour post-lancement, permettant par exemple de sélectionner un personnage et une compétence indépendamment. Enfin, Tripwire annonce que les joueurs qui ont précommandé le jeu vont pouvoir se faire rembourser.

Vous pouvez quand même réserver votre exemplaire à 39,99 € sur Amazon, Fnac et Gamesplanet, mais il faudra être patient jusqu'à la sortie officielle, plus tard en 2025.

