Killing Floor 3 précise son mois de sortie avec du gameplay bien gore

Tripwire Interactive avait dévoilé lors de la gamescom 2023 Killing Floor 3, prochain volet de sa franchise de jeux de tir axés vers la coopération et le massacre de hordes de zombies, ici appelés Zeds. Un troisième opus qui nous emmènera dans le futur et qui était attendu en début d'année prochaine.

À l'occasion de la cérémonie des Game Awards 2024, Tripwire Interactive est de retour et annonce que Killing Floor 3 sortira en mars 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Pas de report à signaler (pour le moment), les développeurs annonce même qu'il va collaborer avec PLAION pour éditer des versions physiques de KF3 sur toutes les plateformes. Une bêta fermée va également être organisée, les inscriptions ouvriront bientôt.

Killing Floor 3 est le nouvel opus de la célèbre série de FPS coopératifs d'action et d'horreur. L'histoire se déroule en 2091, 70 ans après les événements de Killing Floor 2. La méga corporation Horzine a créé l'armée ultime : une horde obéissante de monstruosités bio-conçues appelées Zeds. Le seul obstacle entre ces créations infernales et l'avenir de l'humanité est le groupe rebelle Nightfall. Ce FPS intense met les joueurs dans la peau d'un spécialiste de Nightfall, rejoignant jusqu'à cinq coéquipiers pour combattre dans un futur dystopique ravagé par la guerre, survivre à des vagues incessantes de Zeds, débloquer de nouvelles compétences et assembler un arsenal ultime.