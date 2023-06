Fortnite : la Saison 3 du Chapitre 4 nous promet une virée dans l'ENFER VERT de la jungle et des Transformers

La Saison 2 du Chapitre 4 de Fortnite baptisée MÉGA va prendre fin ce week-end et Epic Games a déjà commencé son habituel teasing, puisqu'une fois de plus il n'y aura pas d'évènement spécial venant clôturer cette période passée dans des décors urbains et cyberpunk. Ce qui est sûr, c'est que le dépaysement sera total, puisque la nature va reprendre ses droits. Nous en avons d'abord eu un avant-goût avec la bannière du compte Twitter du jeu sur laquelle de la végétation provenant de la jungle a été ajoutée.

S'en est suivi hier soir la diffusion d'une première vidéo révélant le nom de la Saison 3 : WILDS ou ENFER VERT en français. Oui, la localisation n'a strictement rien avoir... Elle débutera ce vendredi 9 juin et l'extrait de sa bande-annonce qui vient d'être mis en ligne nous montre un sacré glissement de terrain qui affectera la carte, faisant apparaître un bien mystérieux temple. Un lieu qui serait idéal pour Indiana Jones, dont le prochain long-métrage est prévu à la fin du mois. De là à ce qu'une collaboration cosmétique ait lieu, cela n'aurait rien d'étonnant. Ce qui est certain en revanche, merci les leaks, c'est que les Transformers seront de la partie, le film Rise of the Beasts sortant d'ailleurs demain dans nos salles.

Fissuré, mais pas cassé. Envahi, mais pas interdit. Perdu, mais pas oublié.

Qu’y a-t-il sous la surface ? ????#FortniteWILDS pic.twitter.com/OHMHHHn732 — Fortnite ???????? officiel (@FortniteFR) June 6, 2023

Geoff Keighley ayant répondu au teaser, nous pouvons nous attendre à découvrir la bande-annonce complète durant le Summer Game Fest Live ce jeudi soir. Si vous souhaitez obtenir des V-Bucks à dépenser dans la boutique du jeu, Micromania en propose à la vente.

Mise à jour : effectivement, Fortnite sera bien présent à l'évènement.

Lire aussi : Fortnite : les skins de Spider-Man 2099 et Miles Morales d'Across the Spider-Verse disponibles et introduites en vidéo