Fortnite : le Chapitre 3 - Saison 3 se la joue Relax, Indiana Jones et même Dark Vador s'invitent à la fête !

Hier soir, les joueurs de Fortnite ont pu prendre part à l'évènement de fin de Chapitre 3 - Saison 2 baptisé Impact (ou Collision en anglais), lors duquel les forces de l'IO sur l'île ont été détruites. Le teasing qui s'en est suivi avec #FortniteVibin dévoilait effectivement le nom anglophone de la Saison 3, qu'il faut nommer Relax en français et qui se veut clairement bien plus détendue que ces histoires de guerre entre l'Ordre Imaginaire et les Sept. Oui, ça sent bon l'été et la fiesta, mais attention tout de même, car une nouvelle menace semble tout de même guetter Artemis, en lien avec l'Arbre de réalité...

Et nous ne parlons clairement pas de Dark Vador, qui se joint donc aux festivités, rien de plus logique après les diverses initiatives pour mettre en avant Star Wars pour May the 4th ou la sortie de la série Obi-Wan Kenobi. Ce n'est d'ailleurs pas le seul personnage de Lucasfilm qui s'invite dans le jeu, puisqu'Indiana Jones fait lui aussi partie du Battle Pass (il sera disponible plus tard dans la saison) aux côtés de Malik, Evie, Arpenteur de tempête, Sabina, Micmac et Adira.

Côté gameplay, la bulle mobile fait son retour, permettant de rouler et s'accrocher aux surfaces, en plus d'être partie intégrante de l'attraction Bulmobilator, tandis qu'il est possible de chevaucher des sangliers et loups. L'Arbre de réalité ajoute un écosystème inédit appelé Les cascades de réalité, à base de forêt de champignons rebondissants, de grottes où dénicher des trésors, de geysers et autres chutes d'eau, en plus de produire des cosses produisant des graines à planter pour faire pousser un arbuste de réalité à entretenir, avec comme effet d'améliorer la qualité du loot. Et bien entendu, plusieurs nouvelles armes ont été ajoutées.

Vous pouvez retrouver le détail des nouveautés des modes Battle Royale et Créatif en pages suivantes.

Pour terminer, sachez que les abonnés au Club Fortnite reçoivent la pioche Luminolame, l'emote Rayon thoracique, l'écran de chargement Systèmes opérationnels et la bannière Commandant du mecha pour ce mois de juin 2022, en plus de l'accès au nouveau Passe de combat et 1 000 V-Bucks.