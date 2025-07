JCC Pokémon Pocket va faire preuve de Sagesse entre Ciel et Mer pour sa nouvelle extension principale

Un choix marketing plus que discutable





Puisque chaque fin de mois est accompagnée de la sortie d'une nouvelle extension dans le Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Pocket, nous attendions évidemment le Pokémon Presents de ce mardi au tournant... et n'avons eu droit à rien. Alors que des cartes bien réelles ont eu leurs quelques secondes de gloire, cette application mobile était curieusement absente. Enfin une accalmie ? Non, puisque la chaîne italienne de la licence a dans la foulée fait fuiter la courte bande-annonce du prochain booster. Espérons que cela serve de leçon à The Pokémon Company à l'avenir. Il aura toutefois fallu attendre ce jeudi pour que l'officialisation se fasse.

Pokémon Pocket, à qui le tour ?





À l'époque de l'annonce de cette présentation, Crise Interdimensionnelle (A3a) allait tout juste voir le jour, précédé par Gardiens Astraux (A3) et qui a été suivi par La Clairière d'Évoli (A3b). Clairement, les paquets ayant « b » dans leur numérotation ne font pas directement suite aux principaux sets. Ainsi, depuis le lancement du jeu en novembre dernier, nous avons eu une mise en avant de la 1G avec Puissance Génétique (A1) et L'Île Fabuleuse (A1a), puis de la 4G avec Choc Spatio-Temporel (A2) et Lumière Triomphale (A2a), et enfin la 7G. Évidemment cela n'a pas empêché les autres générations de s'inviter avec plus ou moins d'importance, à l'instar du Celebi immersif. Avec la mise en avant dans le TCG physique de la Méga-Évolution juste avant la sortie de Légendes Pokémon : Z-A, il va sans dire que beaucoup de joueurs s'attendent à ce que la 6G, et pourquoi pas cette mécanique, soit la vedette de la fin d'année. En attendant, sur quelles créatures les projecteurs vont-ils se braquer ? Eh bien, ce sera enfin au tour de Johto !

Premières cartes et date de sortie du booster A4





Avec Sagesse entre Ciel et Mer (Wisdom of Sea and Sky), Ho-Oh et Lugia vont donc servir de porte-étendards avec des déclinaisons ex ayant une synergie. En effet, l'attaque du premier permettra d'attribuer une énergie de type Feu, Eau et Électrique à un Pokémon de base, tandis que celle du second, bien plus destructrice, consommera ces trois mêmes énergies après utilisation. Avec une telle complexité de mise en œuvre, difficile de voir la meta les adopter alors qu'il y a bien plus simple et efficace dans ce qui existe déjà.

Sans surprise, nous retrouvons les starters de la 2G que sont Germignon, Héricendre et Kaiminus, ainsi que l'adorable Pichu ici en version une étoile qui vient ouvrir la porte aux bébés Pokémon aux côtés de Mélo et Togepi. Leur utilité stratégique ne sera sans doute pas élevée, mais les deux premiers cités n'auront aucune faiblesse ni de coût de retraite ou besoin d'énergie pour effectuer leur attaque, donc il faudra juger sur l'effet de cette dernière au cas par cas. Le célèbre Léviathor rouge est évidemment là en rareté chromatique, ainsi que des versions ex de Mentali et Noctali, qui n'en ont pas eu dans La Clairière d'Évoli et dont les Talents sont plutôt intéressants.

Enfin, en ce qui concerne les Dresseurs, il y aura Célesta et Silver pour les Supporters, ainsi qu'un Foulard de Sauvetage à l'effet fort intéressant et l'Échange Élémentaire qui pourra clairement servir à Lugia.

Quant à la date de sortie de l'extension, elle est fixée au mercredi 30 juillet à 8h00. La prochaine mise à jour prévue pour la veille va également apporter des modifications fortement attendues aux échanges. Vous trouverez quelques visuels des nouvelles cartes en page suivante.

JCC Pokémon Pocket est pour rappel disponible sur iOS (App Store) et Android (Google Play).