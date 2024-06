Fortnite Recharge : un nouveau mode Battle Royale sur une carte nostalgique ajouté avec la mise à jour 30.20

La Saison 3 du Chapitre 5 de Fortnite a été lancée fin mai avec ses environnements désertiques et sa mise en avant des véhicules pour s'affronter. En fin de semaine dernière, la mise à jour 30.10 a ensuite apporté de la nouveauté dans Fortnite Festival en plus de préparer le terrain pour un évènement Metallica qui va avoir lieu ces samedi et dimanche. Epic Games est revenu à la charge ce samedi matin avec un patch 30.20 bien dodu (12,093 Go sur PS5) et assez inattendu puisque hormis pour des débuts de saison, il est rare qu'un tel déploiement soit effectué un week-end. Encore plus étonnant, il ajoute un nouveau mode de jeu pour le Battle Royale ! Les développeurs avaient promis de faire revenir d'une certaine manière Fortnite OG en 2024 et, qu'il s'agisse de la future Saison 5 de cette année (en fuite via la roadmap et via la mention de la map « Apollo Retro » depuis cette mise à jour via le datamining) ou bien de ce nouveau mode, la nostalgie va bien continuer d'être utilisée pour attirer les joueurs. Fortnite Recharge, ou Reload en anglais, est donc un mini mode Battle Royale où jusqu'à 40 joueurs vont s'affronter sur une île ayant des points d'intérêt connus comme Tilted Towers et ce en équipe de quatre, avec la possibilité d'être ramené à la vie. Les comparaisons avec Rebirth Island de Call of Duty Warzone vont déjà bon train. Le lancement est prévu ce soir à 20h00 et aucune mention d'une durée limitée n'est présente.

Vous trouverez ci-dessous toutes les informations concernant ce nous nouveau mode.

Nouvelle carte. Nouveau mode. Bienvenue dans Fortnite Recharge, un nouveau mode en Battle Royale qui déborde d'action, avec des armes, des lieux et une ambiance historiques pour votre section et vous ! Le lancement de Fortnite Recharge aura lieu le samedi 22 juin, peu après de 20h00 (CEST). Tant qu'un membre d'une section est toujours en vie, ses équipiers peuvent revenir dans Fortnite Recharge. Recharge est une expérience à 40 joueurs qui se déroule sur une carte plus petite où de nombreux lieux vous seront familiers, comme Tilted Towers et Retail Row. Si toute votre équipe est éliminée, c'est perdu ! Que vous soyez en mode Battle Royale ou Zéro Construction, la dernière section en vie remporte la partie. PRÉPAREZ-VOUS À REVENIR Dans cette expérience où vous pouvez choisir de combler ou non votre section, l'agressivité est peut-être la clé quand vous savez qu'un rétablissement automatique vous attend. Et si vous êtes le dernier membre de votre équipe en vie, mieux vaut faire profil bas et garder l'œil ouvert puisque l'avenir de votre section dépend de votre survie ! Voilà comme ça fonctionne : Lorsqu'un joueur est éliminé, son décompte de rétablissement individuel se lance. Le joueur est rétabli automatiquement à la fin du décompte !

Le décompte de rétablissement est de 30 s en début de partie et peut durer jusqu'à 40 s plus tard dans le jeu ;

Les membres de l'équipe encore en jeu peuvent réduire ce temps de rétablissement de 2 s en mettant un adversaire K.-O., de 4 s en en éliminant un et de 10 s en se débarrassant d'une section adverse ;

Lorsqu'un joueur est mis K.-O., il peut décider de déclencher le décompte de rétablissement immédiatement au lieu d'attendre d'être réanimé ;

En fin de partie, les rétablissements sont désactivés, ce qui signifie que les membres de l'équipe éliminés ne peuvent plus revenir. L'île de Fortnite Recharge. DU BUTIN DONT ON SE SOUVIENT Le lance-roquettes, le fusil de sniper au coup par coup, le fusil à pompe à levier et le fusil à pompe tactique sont quelques-unes des armes que vous pouvez retrouver dans Recharge. Cette île plutôt petite est facile à arpenter à pied, il n'y a donc pas de véhicules pour vous aider à vous déplacer. En revanche, vous trouverez une sélection de butin réintroduit. Voici un aperçu de quelques objets que vous pourrez obtenir dans Recharge lors de sa sortie : Revolver ;

Fusil à pompe tactique ;

Fusil à pompe à levier ;

Fusil à pompe lourd original ;

Pistolet-mitrailleur tactique ;

Fusil d'infanterie ;

Fusil d'assaut lourd ;

Fusil de sniper au coup par coup ;

Lance-roquettes ;

Cramponneur. Tilted Towers se trouve au milieu de l'île puisque c'est le lieu parfait pour des batailles ouvertes. Les couronnes de victoire peuvent être remportées dans Recharge et fonctionnent de la même manière que dans Battle Royale ou Zéro construction. Lors de votre rétablissement, vous obtenez un fusil d'assaut typique et (uniquement lorsque vous pouvez construire) 100 unités de bois. Lorsqu'un joueur est éliminé, il dépose des mini potions de bouclier, des munitions normales, des munitions légères, des cartouches de fusil à pompe et (uniquement lorsque vous pouvez construire) 50 unités de chaque matériau de construction. Tout ceci, en plus de l'entièreté de son inventaire ! RÉCOMPENSES DE RECHARGE Les quêtes du départ éclatant de Fortnite Recharge octroient chacune 20 000 EXP. Accomplissez-en 3 pour déverrouiller la traînée Plongée numérique, 6 pour le revêtement Piscine de cubes et 9 pour l'accessoire de dos Bain de banane ! Avec ça, vous aurez de quoi passer l'été au frais. Si vous remportez une Victoire royale, vous récupérerez le planeur Paretour ! Peu importe le nombre de fois où vous êtes éliminés, tant que vous vous rétablissez. Revenez, rechargez, résistez. Revenez. Revenez. Revenez. Revenez. Revenez. Revenez. Revenez. Revenez.

La chaîne anglophone du jeu a également mis en ligne une vidéo promotionnelle avec Kai Cenat, Sketch et l'équipe d'AMP, qui sont apparemment connus sur les réseaux. Bon, le seul intérêt nous concernant sont les quelques scènes in-game montrant ce contenu inédit, car difficile de trouver amusant ou d'un quelconque intérêt le reste...

