FreeFortnite : Apple porte à son tour plainte contre Epic Games, ça ne s'arrête plus

Pour ceux qui n'ont pas suivi le feuilleton #FreeFortnite, pour faire court, Epic Games a mis en place un système de microtransactions contournant la taxe de 30 % de l'App Store et le Google Play Store, Apple a réagi en supprimant Fortnite du portail, Epic Games a porté plainte, Apple a menacé les développeurs de retirer tous leurs outils et activités liés à Fortnite ou l'Unreal Engine d'iOS et MacOS, mais une action préventive de la justice étasunienne l'a empêché de le faire. Fortnite n'est donc plus mis à jour sur iOS, et a perdu 60 % de sa communauté depuis l'affaire. Vous suivez ?



La nouvelle étape, c'est qu'Apple a à son tour décidé de porter plainte contre Epic Games. Il explique dans un document envoyé à l'United States Disrict Court du Norther District of California que la société de Tim Sweeney a longtemps tiré parti de l'App Store et des technologies d'Apple pour générer une partie de ses revenus, et veut se créer un monopole totalement injustifié.

Le procès d'Epic n'est rien de plus qu'un désaccord fondamental sur l'argent. Bien qu'Epic se présente comme une version moderne de Robin des Bois, il s'agit en réalité d'une entreprise de plusieurs milliards de dollars qui ne veut simplement rien payer pour l'énorme valeur qu'elle tire de l'App Store. Les demandes de traitement spécial d'Epic et ses cris de « représailles » ne peuvent pas être conciliés avec sa rupture flagrante de contrat et ses propres pratiques commerciales, car il engrange des milliards en prenant des commissions sur les ventes des développeurs de jeux et en facturant aux consommateurs jusqu'à 99,99 $ pour des lots de « V -Bucks ».

La plainte raconte que les technologies pour détourner les microtransactions ont été ajoutées secrètement le 3 août, après qu'Epic Games ait commencé à parlementer en juin avec Apple pour faire baisser le prix des microtransactions sur ses produits sur l'App Store. Voyant que les discussions n'aboutissaient pas, le by pass a été activé le 13 août, en même temps qu'un e-mail d'Epic annonçant que Fortnite ne se conformerait plus au règlement de l'App Store, et c'est pourquoi le jeu a rapidement été retiré de la plateforme. Concrètement, Apple accuse Epic de subterfuge prémédité et de manipulation pour briser le contrat qui les liait, et de pertes financières dues à cette histoire.

Le combat de géants ne fait que commencer, mais face à un Apple qui, malgré son avidité, semble tout à fait dans ses droits, la société de Tim Sweeney aura du mal à se faire justice. En attendant, les V-Bucks au cœur de cette affaire son toujours vendus 9,99 € les 1 000 unités.



