Fortnite : 60 % de joueurs en moins depuis son retrait de l'App Store

L'affaire opposant Epic Games à Apple et Google est toujours en cours, mais en attendant que les firmes ne trouvent une solution, Fortnite reste inaccessible sur les boutiques des plateformes mobiles. Sur Android, les joueurs peuvent télécharger une application pour installer le Battle Royale, accéder aux mises à jour et ainsi contourner le Google Play Store, mais sur iOS, en l'absence du jeu sur l'App Store, impossible de télécharger ou mettre à jour Fortnite.

Dommage pour un jeu qui vient d'accueillir le Chapitre 2 - Saison 4 avec des personnages de chez Marvel, et bien évidemment, les joueurs désertent Fortnite sur iOS. Epic Games a ainsi demandé une injonction préliminaire afin d'obtenir le retour de son jeu sur l'App Store en attendant la fin de l'affaire judiciaire l'opposant à Apple, expliquant qu'il y perd gros dans cette affaire :

Le tollé des utilisateurs a été assourdissant, montrant un réel préjudice à l'intérêt public. Les utilisateurs actifs quotidiens sur iOS ont diminué de plus de 60 % depuis la suppression de Fortnite de l'App Store. Et le retrait a déjà entraîné une perte de bonne volonté et un préjudice irréparable à la réputation d'Epic.