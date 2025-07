GTA, Red Dead : un gros changement pour les joueurs

Le Rockstar Games Social Club, pour les fans





En 2008, Rockstar lançait son Social Club, une plateforme permettant de retrouver ses amis et les actualités liés aux jeux du studio anglais, mais aussi de partager ses créations. Un service qui accompagnait la sortie de GTA IV et qui a été peaufiné en 2012, il a notamment vu passer les sorties de jeux cultes comme Red Dead Redemption 1 et 2, Max Payne 3, L.A. Noire et bien sûr Grand Theft Auto V.

C'est la fin (abrupt) du Rockstar Games Social Club





Le Rockstar Games Social Club avait été remplacé par la plateforme Rockstar Games en 2023, le Social Club était alors mis à l'abandon. Les fans s'en doutaient, c'est aujourd'hui la fin pour le Rockstar Games Social Club, qui n'existe plus. Un adieu qui s'est fait dans la douleur, car Rockstar a tout simplement supprimé le site du Social Club, qui redirige désormais sur Rockstar Games. Coup dur pour les fans qui avaient sans doute de vieilles photos et vidéos sur ce service, mais il faut bien avouer que le Rockstar Games Social Club était parfois une usine à gaz et bourré de bugs.

Bientôt un Rockstar Games Social Club 2.0 avec GTA 6 ?





Bien sûr, le launcher Rockstar Games existe toujours et, compte tenu de l'arrêt abrupt du service, certains internautes imaginent que Rockstar préparerait une version améliorée et modernisée du Social Club pour la sortie de Grand Theft Auto VI, prévue en mai 2026. Comme à son habitude, le studio reste muet, il faudra patienter pour en apprendre davantage.

