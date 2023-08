Rockstar : du gros changement pour GTA et Red Dead après ce départ

Les jeux de Rockstar Games sont connus pour deux choses : leurs scénarios et leur ton irrévérencieux. C'est ce qui a propulsé le studio anglais sur le devant de la scène, les polémiques sont légion à chaque sortie d'un nouveau Grand Theft Auto, et ces dernières années, nous devions cela notamment à un homme en particulier.

Michael Unsworth était le vice-président de l'écriture à Rockstar Games, mais travaillant avant cela sur les scripts de GTA IV, Red Dead Redemption, L.A. Noire, Max Payne 3, Grand Theft Auto V et Red Dead Redemption 2 en tant que senior creative writer, sa plume est sans aucun doute à l'origine de nombreuses séquences savoureuses dans ces titres. De 2019 à 2021, il a même été président de l'écriture chez Rockstar, avant de passer vice-président et de quitter le studio tout récemment, sans indiquer sur LinkedIn ce qu'il allait faire désormais.

Mine de rien, son départ est un changement majeur pour Rockstar Games, qui perd là l'une des personnes qui a participé à créer des histoires et séquences mémorables ces dernières années. Et avec les bruits de couloir qui laissent entendre que GTA VI aurait un ton plus sage, les fans ont peur pour l'avenir de la franchise.

Il faudra de toute façon patienter pour savoir si Grand Theft Auto 6 sera tout aussi irrévérencieux que ses prédécesseurs, le prochain titre de Rockstar est une réalité, il a grandement fuité l'année dernière, mais les informations officielles sont quasiment inexistantes pour le moment. Vous pouvez retrouver Grand Theft Auto V à 25,26 € sur Amazon.