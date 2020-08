Fortnite : une Coupe #FreeFortnite organisée ce week-end, une skin et une casquette anti-Apple bien réelle à gagner

Epic Games s'est lancé dans une véritable guerre contre Apple afin de l'obliger à baisser le montant de ses taxes sur les microtransactions via l'App Store. Pour l'instant, le développeur de Fortnite s'en mord un peu les doigts, car s'il avait prévu que son jeu phare soit retiré des appareils sous iOS, le géant du divertissement menace désormais de s'en prendre aux autres activités de la société comme l'Unreal Engine.

Toujours est-il qu'Epic Games continue de diffuser ses revendications sur fond de célébration avec le mouvement #FreeFortnite, qui va prendre une forme insolite ce week-end. Une Coupe #FreeFortnite est en effet organisée ce dimanche 23 août 2020 sur toutes les plateformes, nous demandant d'enchaîner les bons résultats sur 12 parties au maximum pour obtenir le plus de points possible. Les prix sont surprenants, avec une tenue Trognon Grognon et une casquette bien réelle, qui s'attaquent encore une fois directement à la marque à la pomme. Dans tout cela, nous en oublierions presque que le Google Play Store a aussi retiré Fortnite de sa devanture.

Epic Games en profite pour rappeler que, malgré tout cela, le Chapitre 2 - Saison 4 sera bien lancé le 27 août 2020, mais qu'il faudra jouer sur les autres plateformes pour profiter de la mise à jour...

Dans quelques jours, la communauté Fortnite ne pourra plus s'affronter jusqu'à la victoire en multiplateforme. Apple a bloqué Fortnite sur l'App Store, ce qui empêche les joueurs de le mettre à jour vers les nouvelles versions. Les joueurs sur iOS resteront au Chapitre 2 - Saison 3, tandis que les autres profiteront du Chapitre 2 - Saison 4 dès son lancement, le 27 août.

Décrochez une dernière Victoire royale avec vos amis sur toutes les plateformes lors de la Coupe #FreeFortnite ce dimanche, le 23 août. Participez pour tenter de gagner plus de prix que jamais auparavant, dont la nouvelle tenue Trognon grognon, une plateforme de jeu vidéo et un vêtement exclusif.

Si vous êtes bloqué sur iOS après le lancement du Chapitre 2 - Saison 4, la fête continue sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, Mac et GeForce Now, ainsi que dans l'application Epic Games sur epicgames.com et dans le Samsung Galaxy Store. Rejoignez le combat contre @AppStore sur les réseaux sociaux avec le hashtag #FreeFortnite.

Tous vos amis, des prix merveilleux et une pomme pourrie. Ceci est la Coupe #FreeFortnite.

DÉTAILS DU TOURNOI

Rendez-vous dans l'onglet Compétition du jeu pour connaître l'horaire de l'événement dans votre région. À l'heure indiquée, participez au tournoi en sélectionnant le mode de jeu Coupe #FreeFortnite. Pendant quatre heures, les joueurs éligibles ont la possibilité de gagner les prix de la Coupe #FreeFortnite. Participez à un maximum de 12 parties en solo. Les scores sont établis selon la logique suivante :

Activité - 1 point toutes les 3 minutes passées sur l'île de Battle Royale ;

Éliminations - 1 point par élimination ;

Victoire royale - 10 points à chaque Victoire royale.

UNE TENUE À CROQUER, UN VÊTEMENT EXCLUSIF ET UNE PLATEFORME DE JEU !

En participant à la Coupe #FreeFortnite le dimanche 23 août, vous avez la possibilité de gagner l'un des innombrables prix mis en jeu. En voici le détail...

Les joueurs ayant obtenu 10 points toutes régions confondues recevront la tenue Trognon grognon*.

Les joueurs ayant obtenu les meilleurs scores toutes régions confondues (20 000 dans le monde entier) recevront ce couvre-chef #FreeFortnite ajustable. C'est un objet bien réel, que vous recevrez chez vous !

De plus, nous mettons en jeu 1200 plateformes de jeu vidéo (téléphones, consoles, PC). Ce n'est pas parce que vous ne pouvez plus jouer sur iOS que Fortnite vous est inaccessible. Figurez parmi les 1200 joueurs du monde entier ayant mangé le plus de pommes dans le jeu pour obtenir l'un de ces prix !**

Alienware Gaming Laptop

Samsung Galaxy Tab S7

OnePlus 8 - 90 IPS sur un téléphone

PlayStation 4 Pro

Xbox One X

Nintendo Switch

Pour connaître les détails de l'éligibilité et des façons de gagner, consultez le règlement officiel de la Coupe #FreeFortnite.

*La tenue Trognon grognon sera remise sur les comptes Epic des vainqueurs après la Coupe #FreeFortnite. Pour en savoir plus, consultez le règlement officiel.

**La coupe #FreeFortnite n'est pas sponsorisée, administrée ni soutenue par Dell, Samsung, OnePlus, Sony, Microsoft ou Nintendo. Alienware, Samsung Galaxy Tab S7, OnePlus 8 Pro, PlayStation 4 Pro, Xbox One X et Nintendo Switch sont des marques déposées de Dell, Samsung, OnePlus, Sony, Microsoft et Nintendo respectivement. Tous droits réservés.

COMMENT RESTER AVEC NOUS

Vous jouez à Fortnite uniquement sur mobile et vous craignez de ne pas pouvoir participer à la saison 4 ? Voici quelques exemples de ce que vous pouvez faire :

Connectez-vous sur epicgames.com et assurez-vous que les informations de votre compte sont à jour, au cas où vous deviez entamer une migration de plateforme. Vos données de jeu, les objets que vous avez achetés et votre liste d'amis sont sauvegardés sur votre compte Epic, ce qui signifie que vous pouvez y accéder sur n'importe quel appareil sur lequel vous jouez à Fortnite ; Nous invitons les joueurs sur iOS à consulter cette liste des appareils alternatifs qui sont compatibles avec Fortnite, car il se peut que vous en possédiez déjà un. Si tel est le cas, il vous suffit d'installer le jeu et de vous connecter avec votre compte Epic pour reprendre Fortnite là où vous en étiez ; Joueurs sur Android, vous pouvez toujours jouer à Fortnite sur votre appareil ! Pour savoir comment faire, consultez ce lien sur votre appareil Android. Ça ne prendra que quelques minutes ! Vous êtes contrarié parce que vous ne pouvez plus jouer sur iOS ? Faites entendre votre voix en envoyant un message à @AppStore sur les réseaux sociaux avec le hashtag #FreeFortnite.

À tous les joueurs et toutes les joueuses de Fortnite : merci de votre soutien et de votre aide pour avoir fait du jeu multiplateforme sur consoles, mobile, PC et Mac une réalité. Nous espérons qu'un jour, tout le monde pourra à nouveau faire équipe avec ses amis, quelle que soit leur plateforme. Bonne chance pour la Coupe #FreeFortnite !