Ce week-end sur GAMERGEN.COM : trailer de Spider-Man: Across the Spider-Verse, un point sur Fortnite, et des visuels de la série Resident Evil

Ce week-end sur GAMERGEN.COM est une rubrique journalière permettant de revenir sur l'essentiel de l'actualité de ces dernières 48 heures. Que s'est-il passé en ces samedi 4 et dimanche 5 décembre 2021 ?

Avis aux fans de Peter Parker, une première bande-annonce alléchante de Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part One) a été partagée. En outre, nous avons fait un gros point sur les ajouts dans Fortnite, et des premiers visuels d’un Cerbère de la série Resident Evil ont été exhibés sur la Toile.

En outre, Spider-Man, No Way Home a eu droit à de nouvelle affiches, Syberia: The World Before a été repoussé, Another Eden collabore avec Chrono Cross, la scène de transformation de Jared Leto du film Morbius a été partagée, diverses versions d’After the Fall ont été comparées en vidéo, Crime Cities est offert sur GOG.com, et une bande-annonce du multijoueur de Nerf Ultimate Championship excite un brin les joueurs.

Pour finir, n’oubliez pas de jeter un œil sur les nouveautés de l’eShop.