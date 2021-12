Resident Evil : premiers visuels d'un chien zombie pour la série live-action de Netflix

Le premier jeu vidéo Resident Evil plongeait les joueurs dans un manoir infesté de morts-vivants, mais pas seulement. Le Virus-T touche tous les êtres vivants et donc des requins, des plantes et même des chiens. Le doberman zombifié est un monstre culte de la franchise et il sera évidemment présent dans la série live de Netflix.

Et justement, les producteurs partagent cette semaine un premier visuel du chien zombifié de Resident Evil, accompagné de la légende : « A better today. A brighter tomorrow. ». Un doberman aussi agressif qu'effrayant qui devrait bien embêter les héros, même si la série se concentrera pour rappel sur Albert Wesker (Lance Reddick) et ses filles Jade et Billie. Outre une vidéo ci-dessus relayée par What's on Netflix, le compte officiel Instagram de la série partage une image du chien ainsi que le logo officiel :

Malheureusement, toujours pas de période de sortie en vue pour cette série Resident Evil sur Netflix. En attendant, le film Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City est toujours en salles, vous pouvez retrouver notre avis ci-dessous ainsi que le livre Génération Resident Evil à 19,90 € sur Amazon.

