NETFLIX : Resident Evil, la série live-action officialisée avec un scénario sur 2 temporalités

Nous savons depuis l'année dernière que Netflix a un projet de série live-action Resident Evil dans ses cartons. Pourtant, le service de vidéo à la demande ne l'avait pas encore officialisé, laissant planer le doute sur le fait qu'il allait finir par voir le jour ou non. Bonne nouvelle, Netflix a confirmé son arrivée sur les réseaux sociaux.



Resident EEEEVIIIIIIILLL… (à lire avec la voix du jeu)



C’est bien vrai : on prépare une série Resident Evil réalisée par Bronwen Hughes (The Walking Dead) et qui prendra place à New Raccoon City ! Et ça arrive prochainement, sinon c’est pas drôle. pic.twitter.com/gn5QKqcvdu — Netflix France (@NetflixFR) August 27, 2020

La série a pour l'instant seulement comme titre Resident Evil, et sa première saison prendra la forme de 8 épisodes d'une heure. Le casting n'a pas encore été présenté, mais les premiers noms de l'équipe sont déjà connus : Andrew Dabb, producteur de Supernatural, supervisera le scénario et le feuilleton dans son ensemble, tandis que Bronwen Hughes, metteur en scène sur un épisode de The Walking Dead, un de Breaking Bad et bien d'autres séries, sera réalisateur sur les deux premiers épisodes.

The Hollywood Reporter précise le scénario en dévoilant que l'histoire se déroulera à travers deux temporalités. L'une tournera autour de Jade et Billie Wesker, âgées de 14 ans, qui vont commencer à découvrir la face cachée de la ville industrielle de New Raccoon City et les secrets qu'elle renferme, à même de détruire le monde. L'autre prendra place une décennie plus tard, alors que la population mondiale est inférieure à 15 millions d'habitants et que 6 milliards de monstres peuplent notre monde suite à la propagation du T-virus. Jade, désormais âgée de 30 ans, fait ici tout pour survivre, en surmontant les démons de son passé. Cela fait logiquement écho au scénario qui avait fuité depuis la plateforme Netflix en elle même plutôt cette année, et qui promettait alors de nous emmener à Clearfield dans le Maryland.

La date de sortie de la série n'est pas encore connue