NETFLIX : Resident Evil, le pitch dévoilé par erreur sur un site officiel

Cela ne fait plus vraiment de doutes, Netflix prépare bien une série sur Resident Evil. Dès le début d'année dernière, Deadline parlait de cette coproduction entre Netflix et Constantin Film, visant à explorer toute la mythologie de la franchise de Capcom. Et plus récemment, de possibles informations concernant les protagonistes, les filles de Wesker, étaient apparues sur la Toile.

Mais aujourd'hui, c'est carrément le site Netflix Media Center, officiel donc, qui vient de dévoiler le pitch de la série Netflix. Des lignes rapidement supprimées, mais Resident Evil Wiki a utilisé la Wayback Machine pour les retrouver, et les voici :

ABYstyle - Resident Evil - Porte-clés Umbrella

6,99 € sur Amazon* * Prix initial de vente : 6,99€. La ville de Clearfield, Maryland, s'est longtemps tenue dans l'ombre de trois mastodontes apparemment sans rapport - Umbrella Corporation, le Greenwood Asylum, désaffecté, et Washington, DC. Aujourd'hui, vingt-six ans après la découverte du Virus-T, les secrets détenus par ces trois entités vont commencer à être révélés dès les premiers signes d'épidémie.

Le pitch fait possiblement écho à la découverte du virus Progenitor par Edward Ashford, qui a donné le Virus-T par la suite. Comme le scénario devrait se focaliser sur les filles d'Albert Wesker, ce dernier ayant été élevé par Edward dans le cadre d'un programme scientifique, les familles Ashford et Wesker pourraient être au cœur de la série Resident Evil de Netflix. Ou alors les studios veulent simplement refaire les premiers opus à leur sauce. Mais pour le coup, il faudra attendre des informations officielles, ou d'autres erreurs malencontreuses, pour en savoir davantage. Pour patienter, vous pouvez toujours rejouer à Resident Evil: Code Veronica, qui vient de fêter ses 20 ans et dont le scénario est très lié aux Ashford.