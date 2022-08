NETFLIX : Resident Evil, pas de saison 2 pour la série live-action

Après six films avec Milla Jovovich qui n'ont pas grand-chose à voir avec la franchise et une adaptation un peu plus fidèle, mais encore très moyenne, les fans de Resident Evil ont pu découvrir sur Netflix une série en live-action le mois dernier... et c'est sans doute la pire adaptation de la licence sur le petit ou le grand écran.

Pourtant, les spectateurs étaient curieux, l'idée d'une histoire centrée sur Albert Wesker et ses deux filles après l'incident de Raccoon City était intéressante, Resident Evil s'est hissé dans le Top 10 des séries les plus regardées sur Netflix lors de sa sortie sur la plateforme de SVoD, mais tout le monde était d'accord pour dire que le résultat était mauvais. Lors de sa première semaine, la série cumulait 72,7 millions d'heures de visionnage, la plaçant juste derrière Stranger Things, mais les spectateurs se sont arrêtés là, la curiosité morbide a ses limites. La seconde semaine, le chiffre n'avait grimpé qu'à 73,3 millions d'heures visionnées. C'est d'ailleurs l'adaptation live-action la moins bien notée sur IMDB (3,9/10) et Rotten Tomatoes (27 %) par les spectateurs...

C'est donc sans grosse surprise que Deadline annonce que Netflix a décidé de ne pas produire de saison 2 à Resident Evil. Passons à autre chose et croisons les doigts pour qu'un jour nous ayons droit à une adaptation live-action réussie de la franchise de Capcom. Heureusement que les jeux vidéo sont mieux, vous pouvez précommander Resident Evil Village Gold Edition à 49,99 € sur Amazon.

