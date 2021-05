Netflix Geeked Week : bientôt des annonces pour The Witcher saison 2, The Cuphead Show!, Cowboy Bebop, Resident Evil...

Pour parler de ses séries dites « geeks », Netflix a un compte Twitter nommé NetflixGeeked (anciennement NXonNetflix), pour centraliser les annonces concernant les adaptations de jeux vidéo, comics, et compagnie. Il y a un tas de projets dans cette catégorie sur le feu pour la plateforme, alors il utilise ce profil pour regrouper les annonces sur les futurs projets dans le cadre d'une Geeked Week, du 7 au 11 juin 2021.

Attendez-vous à « de grandes nouvelles, de premiers aperçus passionnants et plus encore pour les émissions et des films que vous aimez ». Nous y verrons notamment Masters of the Universe: Revelation, la prochaine série animée de Powerhouse Animation Studios prévue pour juillet 2021, Lucifer, peut-être déjà avec des informations sur son ultime saison 6,The Umbrella Academy, certainement avec un aperçu de la saison 3, The Sandman, l'adaptation de l'ouvrage DC Comics, ou encore Sweet Tooth, qui sortira pourtant la semaine d'avant. Même l'adaptation live-action de Cowboy Bebop sera de la partie !

Et sur le terrain du jeu vidéo, nous aurons droit à du The Witcher, forcément pour du neuf sur la saison 2, The Cuphead Show!, l'alléchante série d'animation, ou encore du Resident Evil : pour une vidéo inédite d'Infinite Darkness, prévu pour le 8 juillet 2021, ou avec des détails sur la série live-action ? « Bien d'autres » surprises sont prévues, alors attendez-vous à une semaine chargée en révélations du côté de Netflix avant l'E3 2021 !



D'ici là, vous pouvez vous procurer Cuphead pour 19,99 € sur Amazon.fr.