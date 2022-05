Netflix Geeked Week 2022 : The Sandman, Cyberpunk: Edgerunners et bien d'autres se montrent dans un trailer pour la semaine évènement

Le mois dernier, Netflix a annoncé reconduire son évènement débuté l'an dernier, la Geeked Week, soit une semaine entièrement dédiée aux programmes du SVoD issus de la culture geek, avec des annonces, trailers et bien plus. L'unique visuel alors partagé nous permettait déjà d'avoir une idée des participants, ce que vient renforcer la bande-annonce diffusée ce lundi.

Sans surprise, nous y retrouverons Stranger Things, The Sandman avec plusieurs scènes qui donnent déjà envie, Umbrella Academy, Resident Evil, Locke & Key ou encore The School for Good and Evil. Parmi les nouveaux venus confirmés ce jour, nous avons les films The Gray Man des frères Russo avec Ryan Gosling, Chris Evans et Ana de Armas, Spiderhead avec Chris Hemsworth, First Kill avec Bruce Willis et Hayden Christensen, Wendell & Wild et Day Shift, le long-métrage d'animation Le Monstre des mers (The Sea Beast), ainsi que les séries Le Prince des dragons (The Dragon Prince), Manifest, Shadow and Bone, Sweet Tooth, qui aura droit à une saison 2, et même Alice in Borderland, dont la deuxième saison arrivera cette année, le tournage ayant été bouclé !

Mais ce n'est pas tout, des jeux devraient faire parler d'eux, ainsi que leurs adaptations comme The Cuphead Show! avec sa saison 2 et la série d'animation Cyberpunk: Edgerunners, annoncée à l'été 2022 et toujours prévue pour cette année, qui sera à l'honneur le mercredi 8 juin. Quelques plans de l'anime sont d'ailleurs inclus dans la vidéo, dont un sur la Lune.

D'autres surprises seront bien entendu au rendez-vous lors de cette Netflix Geeked Week 2022 du 6 au 10 juin 2022, avec la présence d'Arcane et de la série live-action One Piece notamment. Bref, il y en aura pour tous les goûts.