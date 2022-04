Netflix Geeked Week 2022 : la semaine évènement bientôt de retour, avec des annonces pour One Piece, Resident Evil, Arcane et bien plus !

Netflix fait désormais bien partie du paysage culturel des fans de pop culture, c'est pourquoi il avait organisé l'an dernier sa Geeked Week pour effectuer des annonces entourant ses adaptations de jeux vidéo et comics, entre autres. Il va remettre ça sur le même créneau, à savoir du lundi 6 au vendredi 10 juin 2022, comme il l'a annoncé en début de semaine.

Le visuel accompagnant l'annonce de cette Geeked Week 2022 n'est d'ailleurs pas là que pour faire joli, puisqu'il tease déjà plusieurs projets dont nous entendrons parler à cette occasion, en plus de nous indiquer que des sneak peeks, bandes-annonces et panels avec les membres de différents castings seront au rendez-vous. Les plus flagrants sont sans aucun doute la tête du Vogue Merry à côté des dates, le premier navire de l'équipage du Chapeau de Paille qui apparaîtra dans la série live-action One Piece. Espérons y voir enfin un premier aperçu du rendu final, des photos en fuite ayant déjà permis aux fans de voir certains navires plutôt fidèlement reproduits.

Nous retrouvons également une mention et des références au Hellfire Club de Stranger Things, dont le Volume 1 de la saison 4 sera déjà paru à ce moment-là, un trailer du Volume 2 est donc plus que probable. Le parapluie et le moineau sont sans doute là pour Umbrella Academy, dont la saison 3 sortira quelques jours plus tard. De même, les pilules avec le logo d'Umbrella Corporation indiquent clairement la présence de la mini-série Resident Evil qui sortira en juillet et qui reste à ce jour bien mystérieuse. Le masque sous le nom de l'évènement est celui que porte Ekko dans Arcane, dont la saison 2 a déjà été officialisée.

La clé tout en bas fait sans doute de son côté référence à Locke & Key, dont la saison 3 sortira en octobre prochain, tandis que le masque dans le coin opposé provient de The Sandman, l'adaptation de l'œuvre de Neil Gaiman dont la participation est assurée. L'actrice Sofia Wylie, qui sera à l'affiche de l'adaptation en film de The School for Good and Evil a par ailleurs retweeté l'annonce, laissant les fans penser que nous aurons de ses nouvelles.

En plus de tous ces projets déjà connus et donc teasés, quelques surprises seront sans doute de la fête. Nous ne serions pas contre une annonce de casting pour Assassin's Creed par exemple, puisque rien de bien concret n'a été dit à son sujet depuis sa révélation en octobre 2020...

Si vous souhaitez vous abonner à Netflix, des e-cartes sont en vente à la Fnac.

Lire aussi : Netflix : les sorties de mai 2022 annoncées, Cloud, un Symbiote et le Monde à l'envers à l'affiche