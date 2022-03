NETFLIX : Umbrella Academy, date de sortie précise et synopsis chaotique pour la saison 3

Umbrella Academy fait incontestablement partie des gros succès du moment sur Netflix. Cette série adaptée des comics de Gerard Way et Gabriel Bá a déjà connu 2 saisons autour d'une famille de super-héros dysfonctionnelle, et elle a prévu de rempiler pour au moins une troisième, confirmée dès 2020.

Le salut des fans approche : Netflix vient de confirmer la date de diffusion de cette saison 3 qui devrait compter 10 épisodes, via un teaser court et alléchant. Préparez-vous, ce sera pour le 22 juin 2022. Leur retour dans le présent ne va d'ailleurs pas bien se passer, en témoigne le synopsis officiel de cette suite à l'aventure.

Après avoir mis un terme à l’apocalypse de 1963, l’Umbrella Academy rentre chez elle dans le présent, convaincue d’avoir empêché l’apocalypse initiale et d’avoir réparé cette chronologie abandonnée une fois pour toutes. Mais après un bref moment de célébration, ils se rendent compte que les choses ne sont pas exactement (d’accord, pas du tout) comme ils les ont laissées. Entrez dans la Sparrow Academy. Intelligents, élégants et à peu près aussi chauds qu’une mer d’icebergs, les Sparrows combattent immédiatement les Umbrellas dans un affrontement violent qui s’avère être le cadet des soucis de tout le monde. Naviguant entre les défis, les pertes et les surprises qui leur sont propres, ils doivent faire face à une entité destructrice non identifiée qui fait des ravages dans l’Univers (quelque chose qu’ils ont peut-être causé). Maintenant tout ce qu’ils ont à faire est de convaincre la nouvelle et peut-être meilleure famille de papa de les aider à corriger ce que leur arrivée a fait mal. Trouveront-ils un moyen de revenir à leur vie pré-apocalyptique ? Ou ce nouveau monde est-il sur le point de révéler plus qu’un simple sursaut dans la chronologie ?

