NETFLIX : Stranger Things, des dates de sortie pour la saison 4 scindée en 2 Volumes, la Saison 5 sera la dernière !

La série Stranger Things a débuté en 2016 et nous fait suivre une bande d'adolescents dont la jeunesse va vite être confrontée à de violents phénomènes surnaturels. De nouveaux épisodes étaient sortis en 2017, mais le producteur nous avait fait attendre près de 2 ans pour découvrir la troisième saison en 2019.

Depuis, le COVID-19 est passé par là, et les ambitions des réalisateurs étant assez élevées, la production s'est éternisée. Les teasers se sont multipliés, mais nous voyons enfin le bout du tunnel : après avoir dévoilé une série de posters montrant les héros en Russie, dans un laboratoire, dans la maison des Creel et en Californie, Netflix confirme la ou plutôt les dates de sortie de la saison 4. Elle sera en effet scindée en 2 parties : le Volume 1 sortira le 27 mai 2022, et le Volume 2 le 1er juillet. Et voici son synopsis officiel :

Cela fait six mois depuis la bataille de Starcourt, qui a apporté terreur et destruction à Hawkins. Aux prises avec ses conséquences, notre groupe d'amis est séparé pour la première fois - et naviguer dans les complexités du lycée n'a pas facilité les choses. En cette période des plus vulnérables, une nouvelle et horrible menace surnaturelle fait surface, introduisant un horrible mystère qui, s'il est résolu, pourrait enfin mettre fin aux horreurs du Monde à l'envers.

Et comme le mentionnent les affiches, cette saison marquera le début de la fin pour Stranger Things. Les showrunners Matt et Ross Duffer ont expliqué dans un message qu'ils allaient arrêter la série Netflix avec sa future saison 5, afin de raconter ce qu'ils voulaient proposer depuis le début comme ils le désirent. Ils évoquent également « d'autres histoires passionnantes à raconter dans l'univers de Stranger Things », ce qui laisse la porte ouverte à des spin-offs en tout genre. Mais avant de penser à la conclusion, nous aurons donc droit à une saison 4 plus longue et riche que jamais.

