NETFLIX : Stranger Things, riff de guitare et ambiance de fin du monde dans l'excitante bande-annonce de la saison 4

Plus que jamais, l'attente de la saison 4 de Stranger Things aura été longue pour les fans depuis 2019. Après bien des teasers en tout genre et même la liste des 9 épisodes qui seront répartis en deux Volumes, il ne manquait plus qu'une bonne bande-annonce pour faire grimper la hype comme il se doit. Netflix vient de la diffuser et elle promet un ton bien plus sombre et horrifique qu'à l'accoutumée, ce qui n'est pas pour nous déplaire.

Bande-annonce VF

Nous retrouvons bien évidemment les différents lieux déjà teasés auparavant, dont la maison des Creel et sa mystérieuse horloge à balancier qui apparaît encastrée dans un mur de l'école en Californie à un autre moment... L'ennemi de cette saison, tout droit venu du Monde à l'envers n'est lui pas là pour plaisanter, déclarant venir abréger les souffrances des protagonistes alors qu'une guerre les guette, quand bien même Eleven assure ne plus avoir de pouvoirs. Le remix de la chanson Separate Ways (Worlds Apart) qui résonne tout du long peut d'ailleurs être écouté ci-dessous.

Bande-annonce VO

Le Volume 1 de Stranger Things 4 sera diffusé le 27 mai et il faudra ensuite patienter jusqu'au 1er juillet pour découvrir le dénouement dans le Volume 2. Une saison 5 viendra par la suite conclure une bonne fois pour toutes la série. Des e-carte Netflix sont en vente à la Fnac si vous souhaitez vous abonner au service.

