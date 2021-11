NETFLIX : Stranger Things, Spring Break et ambiance californienne dans un nouveau teaser pour la saison 4, les titres des épisodes et une période de sortie dévoilés !

L'attente commence à être longue pour les fans attendant Stranger Things 4, la prochaine saison prévue pour 2022 sur Netflix. Il faut dire que le géant du streaming distille au compte-gouttes les vidéos du projet depuis le début d'année, avec d'abord un teaser en Russie où apparaissait Jim Hopper, puis un second dans un centre de tests avec Eleven. Cet été, c'est une vidéo sneak peek qui nous montrait de rares extraits inédits mêlés à des passages des précédentes saisons. Enfin, le mois dernier, un troisième teaser nous plongeait dans la maison des Creel, entre passé et présent où nous retrouvions la bande de protagonistes ainsi qu'une mystérieuse horloge, à (re)voir en fin d'article. En ce samedi 6 novembre, qui est le Stranger Things Day, c'est la 4e et dernière vidéo du genre (le résumé indique 004/004) que nous découvrons, avec là encore un changement radical d'ambiance.

Comme l'indique son titre, elle nous emmène en Californie à l'aube des vacances de printemps, le fameux Spring Break nord-américain. C'est Eleven qui est à la narration, écrivant à Mike pour lui dire que tout se passe bien dans sa nouvelle vie, ce que contredisent les scènes qui nous sont montrées... Et contrairement à ce qu'elle pense, rien ne va se passer comme elle l'espérait, différentes scènes bien chaotiques s'enchaînant, entre coups de feu, explosions, présence de militaires et agents fédéraux. Les pièces du puzzle sont donc plus éparpillées que jamais, difficile de voir où tout cela va nous mener.

Cette saison 4 de Stranger Things est donc prévue pour 2022, sans plus de précision. En attendant, divers produits dérivés, dont des comics, sont en vente à la Fnac pour prolonger le plaisir.

Mise à jour : Stranger Things 4 sera diffusé à l'été 2022 et nous connaissons déjà les titres des 9 épisodes qui composeront cette saison :

Le club du feu de l'enfer ;

La malédiction de Vecna ;

Le monstre et la super-héroïne ;

Cher Billy ;

Projet « Nina » ;

Le plongeon ;

Le massacre du laboratoire d'Hawkins ;

Papa ;

L'infiltration.

Il ne reste plus qu'à patienter !