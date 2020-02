NETFLIX : Stranger Things, un teaser en Russie avec un personnage très apprécié pour la Saison 4

Après trois saisons, Netflix n'allait évidemment pas arrêter sa série Stranger Things, qui rencontre à chaque fois un fort succès. Une quatrième saison avait donc été officialisée en septembre, avec un message indiquant que Hawkins ne sera plus le terrain de jeu des personnages. Voici une nouvelle petite vidéo :

Eh oui, Stranger Things devrait nous emmener, au moins le temps de quelques séquences, en Russie. Pour rappel, à la fin de la troisième saison, la scène post-générique nous faisant déjà voyager dans le pays enneigé de Vladimir Poutine, laissant présager que Jim Hopper n'était pas mort, mais bien enfermé en Russie. Ce petit teaser coupe déjà court aux théories des fans : oui, le shérif de Hawkins est bel et bien vivant, mais il est ici prisonnier dans un camp de travail et forcé de construire une voie de chemin de fer. Un lien avec le Flagelleur mental et le Monde à l'envers ?

Malheureusement, il faudra patienter avant d'avoir une réponse, la saison 4 de Stranger Things n'a toujours pas de date de sortie.