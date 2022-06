Netflix : le calendrier complet des sorties de juillet 2022, avec Stranger Things, Better Call Saul, Détective Conan et bien d'autres !

Attendez-vous encore à de la variété sur Netflix en juillet 2022. Il y aura comme toujours des classiques, de la trempe de Drive, Collatéral, Sans un Bruit ou la dernière partie de Vikings à se mettre sous la dent. Mais ce sont encore les projets originaux qui vont se démarquer, entre la fin de la saison 4 de Stranger Things, la fin tout court de Better Call Saul, de l'animation avec Le monstre des mers, Détective Conan : Zero's Tea Time, ou Farzar, ou encore le long-métrage attendu The Gray Man et la série live-action Resident Evil.

Le catalogue de jeux vidéo va aussi s'étendre sur iOS et Android avec l'ajout de Before Your Eyes et Into the Breach. Le calendrier complet est visible ci-dessous.

1er juillet Stranger Things - Saison 4, Volume 2

Vikings - Saison 6, Partie 2

Drive (2011), avec Ryan Gosling, Carey Mulligan

The Fall, Saisons 1 et 2 avec Gillian Anderson & Jamie Dornan

Manifest, saisons 1 à 3

Emma. (2020), avec Anya Taylor-Joy

Le Marginal (1983), avec Jean-Paul Belmondo

Pattaya (2016) avec Franck Gastambide

Collatéral (2004), avec Tom Cruise et Jamie Foxx

Sans un Bruit (2018), avec Emily Blunt et John Krasinski 2 juillet My Liberation Notes 6 juillet Control Z - Saison 3 7 juillet Vinland Saga - Saison 1

8 juillet Les Liaisons Dangereuses, avec Paola Locatelli

La nuit sera longue

Le monstre des mers, par Chris Williams (Volt, Les Nouveaux Héros)

Boo, Bitch, avec Lana Condor

9 juillet Creed : L'Héritage de Rocky Balboa (2015)

Creed II (2018) 12 juillet L'assassin de ma fille À partir du 12 juillet Better Call Saul - Suite de la saison 6 14 juillet Kung Fu Panda : Le Chevalier Dragon

Resident Evil - La série

15 juillet Farzar, par Roger Black (Paradise Police)

20 juillet Virgin River - Saison 4 21 juillet Jurassic World : La Colo du Crétacé - Saison 5

22 juillet The Gray Man, avec Ryan Gosling, Chris Evans, Ana de Armas et Regé-Jean Page

En verre et contre tous - Saison 3

23 juillet The Walking Dead - Saison 11, Partie 1 27 juillet L'homme le plus détesté d'Internet 29 juillet Détective Conan : Zero's Tea Time

La belle de Jérusalem - Saison 2

31 juillet Mon Frère (2019), par Julian Abraham, avec MHD Nouveaux jeux Netflix (en juillet) Before Your Eyes

Into the Breach

Vous pouvez vous abonner à Netflix via des e-cartes cadeaux disponibles à la Fnac.

Lire aussi : NETFLIX : Stranger Things, des dates de sortie pour la saison 4 scindée en 2 Volumes, la saison 5 sera la dernière !