Netflix : les nouveautés de juillet 2021 datées, voici le programme des sorties !

Le mois de juillet commence dans une semaine, mais Netflix est déjà prêt à faire le point sur les nouveautés qui seront ajoutées à son catalogue ces prochaines semaines. Et il n'y aura pas que Pokémon, la série : Les Voyages à se mettre sous la dent dès jeudi, car l'intégrale de Yu Yu Hakusho, Le Hobbit et Twilight seront ajoutés ce même jour. Ensuite, il y aura de tout, des nouvelles saisons de Mortel, Outer Banks et How to Sell Drugs Online (Fast), en passant par la trilogie originale Fear Street, la nouvelle série d'animation Resident Evil: Infinite Darkness ou encore des classiques et un inédit de Jean-Claude Van Damme. Le long-métrage français Comment je suis devenu super-héros va lui enfin pouvoir sortir, directement sur le SVOD, après plusieurs reports en salles.



Pour le programme complet, ça se passe ci-dessous.

1er juillet L'intégrale Yu Yu Hakusho

L'intégrale du Hobbit - 3 films

L'intégrale Twilight - 5 films

Fences, avec Viola Davis et Denzel Washington

Young Royals

120 Battements par Minute

Youth, de Paolo Sorrentino

2 juillet Mortel - Saison 2

Jumanji : Bienvenue dans la Jungle

Fear Street - Partie 1 : 1994

7 juillet Nos amis les chiens - Saison 2

Pur-sang, avec Ana Taylor-Joy

Félinomania 8 juillet Resident Evil: Infinite Darkness 9 juillet Fear Street - Partie 2 : 1978

Comment je suis devenu super-héros

Atypical - Saison 4

Virgin River - Saison 3

Le parcours des tyrans

15 juillet Mes premières fois - Saison 2

Peppa Pig - Saison 6

Beastars - Saison 2

Collection Jean-Claude Van Damme - 12 films 16 juillet Fear Street - Partie 3 : 1666 21 et 28 juillet Séduction haute tension : Brésil 22 juillet 12 Years a Slave, de Steve McQueen 23 juillet Sky Rojo - Saison 2

Kingdom: Ashin of the North - Épisode spécial

The Movies that Made Us - Saison 2

27 juillet How to Sell Drugs Online (Fast) - Saison 3 28 juillet Mamma Mia! Here we go again 30 juillet Outer Banks - Saison 2

Le dernier mercenaire, avec Jean-Claude Van Damme

