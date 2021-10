Netflix : voici le programme des sorties de novembre 2021 en France, du lourd en vue

C'est un gros mois qui attend Netflix et ses abonnés en novembre 2021. Le service de vidéo à la demande va lancer quelques-unes de ses plus grosses productions de l'année, dont le western avec Idris Elba qu'est They Harder They Fall et le film le plus cher de l'histoire de la plateforme, Red Notice. Il y aura aussi des séries intéressantes, comme l'adaptation live-action de Cowboy Bebop et Arcane, tiré de l'univers de League of Legends, et des classiques, entre l'intégrale des Jason Bourne, Mission: Impossible - Protocole Fantôme et Rogue Nation, ou les Creed.

Le calendrier complet du mois prochain est visible ci-dessous, avec une sélection de trailers à l'appui.

1er novembre Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Saison 1

The Guilty, le film original danois

Transformers 1, 2 & 3 2 novembre Carbone, avec Benoît Magimel, Gringe et Idir Chender 3 novembre Les Rois de l'Arnaque

The Harder They Fall, avec Idris Elba, Jonathan Majors et Zazie Beetz 4 novembre Amina, basé sur une histoire vraie 5 novembre Big Mouth - Saison 5

We couldn't become adults

Narcos: Mexico - Saison 3

Yara, basé sur une histoire vraie À partir du 7 novembre Arcane, basée sur l'univers de League of Legends 10 novembre Clair-Obscur, de Rebecca Hall

Le règne animal

Creed 1 & 2, avec Michael B. Jordan et Sylvester Stallone 12 novembre Red Notice, avec Dwayne Johnson, Gal Gadot et Ryan Reynolds 14 novembre Mission: Impossible 4 & 5 16 novembre Madagascar

Jason Bourne, l'intégrale

American Nightmare 3 : Élections 17 novembre Riverdale - Saison 6

Christmas Flow, avec Shirine Boutella et Tayc

Tiger King 2 18 novembre Aya et la Sorcière, par le Studio Ghibli

La princesse de Chicago : En quête de l'étoile 19 novembre Violet Evergarden : Le Film

tick, tick... Boom!, avec Andrew Garfield

Hellbound, par le réalisateur du Dernier Train pour Busan

Cowboy Bebop, la série animée

Le cerveau, en bref - Saison 2 23 novembre Les Maîtres de l'Univers : Révélation - Partie 2 24 novembre Selling Sunset - Saison 4 25 novembre Super Crooks

