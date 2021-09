Netflix : les sorties d'octobre 2021 dévoilées, demandez le programme !

Il y a eu du lourd en septembre sur Netflix, entre La Casa de Papel, Lucifer et l'inattendu succès international du drama sud-coréen Squid Game (allez le voir, vous ne regretterez pas, en VO de préférence), entre autres. Le mois d'octobre nous promet également de belles choses avec la sortie occidentale de Pokémon, le film : Les secrets de la jungle, de la préquelle à Army of the Dead intitulée Army of Thieves ou encore du récent long-métrage d'animation The Seven Deadly Sins: Cursed by Light. Il y en aura pour tous les goûts pour accompagner les longues soirées d'automne qui se profilent, dont quelques productions allant bien avec l'ambiance d'Halloween.

Sans plus tarder, voici le programme non exhaustif qui nous attend ces prochaines semaines :

1er octobre Maid (avec Margaret Qualley)

The Guilty (avec Jake Gyllenhaal)

Et les mistrals gagnants (par Anne-Dauphine Julliand)

The last black man in San Francisco

Surviving R. Kelly

The Seven Deadly Sins: Cursed by Light

Seinfeld - L'intégrale

Fight Club (de David Fincher)

Anchorman 1 et 2 (avec Will Ferrell)

Scary Movie 1 et 3

3 octobre Frères ennemis (avec Reda Kateb)

Scissor Seven - Saison 3 4 octobre Blacklist - Saison 7

On my block - Saison finale 5 octobre Escape the undertaker, le film interactif 6 octobre Bad Sport : la triche organisée

There is someone inside your house (Killer Game)

Love is Blind : Brésil (à partir du 6)

7 octobre Sexy Beasts - Saison 2

La voix du tablier - Saison 1 Partie 2 8 octobre Family Business - Saison 3

Pokémon, le film : Les secrets de la jungle

9 octobre Blue Period

Jurassic World: Fallen Kingdom 12 octobre Bright: Samurai Soul

The movie that made us - Saison 3 14 octobre One night in Paris 15 octobre You - Saison 3

20 octobre 8 rue de l'Humanité (par et avec Dany Boon)

First man : le premier homme sur la Lune (de Damien Chazelle) 21 octobre Komi can't communicate 22 octobre Locke & Key - Saison 2

Dynastie - Saison 4 23 octobre The office (Us) - L'intégrale 27 octobre Haroun (stand up) 29 octobre Colin in black & white (par Ava Duvernay, la réalisatrice de Dans leur regard)

Army of Thieves (préquelle du film Army of the Dead de Zack Snyder)

Mytho - Saison 2 (avec Marina Hands et Mathieu Demy) prochainement The Raincoat Killer: Chasing a predator in Korea

Si le film Pokémon ne vous suffit pas, plusieurs jeux de la licence sont attendus ces prochains mois, à savoir Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante, et Légendes Pokémon : Arceus, tous disponibles en précommande sur Amazon à 44,99 €.

Lire aussi : Netflix : le prix des abonnements augmente en France sans avertissement, ça pique