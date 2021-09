Pokémon, le film : Les secrets de la jungle daté sur Netflix, Zarude et un Celebi chromatique bientôt (re)distribués dans Épée et Bouclier

Le dernier long-métrage en date de la licence Pokémon a connu un lancement retardé par rapport à ce à quoi nous étions habitués, puisqu'il a vu le jour dans l'Archipel à Noël dernier. Par conséquent, 2021 n'a pas eu le droit à son projet cinématographique, une première. En France, nous attendions l'occasion de pouvoir découvrir légalement Pokémon, le film : Les secrets de la jungle et c'est tout naturellement sur Netflix qu'il va falloir se tourner pour le visionner, rien de bien étonnant puisque la série y est diffusée. La bonne nouvelle s'accompagne d'une nouvelle bande-annonce internationale, qu'il est préférable de ne pas regarder si vous souhaitez conserver la surprise sur la menace que devront affronter nos héros.

Nous pouvons d'ailleurs y entendre les chansons originales Always safe et No matter what, qui remplaceront donc les compositions du film en version japonaise, écrites et enregistrées par Cyn. Cette artiste est d'ailleurs mise à l'honneur sur l'album des 25 ans, P25 : la musique, avec sa chanson Wonderful. C'est donc le 8 octobre prochain que Pokémon, le film : Les secrets de la jungle sera disponible sur le SVOD.

« Pour le 25e anniversaire de Pokémon, nous voulions que les fans aient l’opportunité de découvrir le nouveau film d’animation Pokémon en même temps comme une seule et même communauté mondiale », nous a confié Emily Arons, vice-présidente senior des licences à The Pokémon Company International. « L’animation Pokémon est un pilier de la franchise particulièrement apprécié, et Netflix est le partenaire idéal pour nous aider à partager un moment mondial unique avec les fans alors que nous célébrons 25 ans d’actions et d’aventures avec Sacha et son Pikachu. »

S'il vous faut un petit rafraichissement de mémoire quant au scénario (le film commence à dater après tout), voici pour vous :

Niché au cœur de la Forêt d’Okoya, Zarude, le Pokémon fabuleux, a établi une règle au sein de son groupe qui empêche quiconque d’entrer sur son territoire. C’est dans cette jungle que vit Koko, un jeune humain élevé par un Zarude qui a quitté le groupe. Koko a grandi en pensant être un Zarude. C’est alors qu’il rencontre Sacha et Pikachu, et se fait son tout premier ami humain. Est-il vraiment un Pokémon ? Ou bien est-il humain ? Quand la jungle est menacée, les liens entre les Pokémon et les humains, mais aussi l’amour entre un parent et son enfant, sont mis à l’épreuve.

Mais ce n'est pas tout, car il va à nouveau être possible de récupérer le Zarude portant une écharpe et star du film (appelé Papa Zarude) dans Pokémon Épée et Bouclier (vendus dès 44,44 € sur Amazon), ainsi qu'un Celebi chromatique. Pour cela, il faudra simplement s'abonner aux e-mails du Club des Dresseurs Pokémon avant le 25 septembre et espérer que tout fonctionne bien pour recevoir le précieux sésame (un code) le 7 octobre.

Il est aussi teasé qu'un « clin d'œil » apparaîtra dans Pokémon GO prochainement en lien avec Pokémon, le film : Les secrets de la jungle, wait & see.

