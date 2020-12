Pokémon GO : un évènement spécial pour la sortie du film Les secrets de la jungle annoncé, avec le retour de Jessie et James

Niantic n'en finit plus d'annoncer différents évènements pour occuper les joueurs de Pokémon GO en cette fin d'année. En plus de tout le contenu lié à la mise à jour GO Beyond, dont l'arrivée des créatures de la 6G, c'est le nouveau long-métrage de la licence qui viendra faire sa promotion d'ici quelques jours, l'occasion de faire revenir le duo culte de vilains de l'anime, Jessie et James.

Pokémon, le film : Les secrets de la jungle va donc investir le jeu mobile avec quatre initiatives différentes à compter du 14 décembre, qui permettra d'obtenir Celebi sous sa forme chromatique et un Pikachu Explorateur, tandis que les Pokémon vus dans la production cinématographique seront plus nombreux dans la nature. Quant aux deux membres de la Team Rocket, ils feront office de guides et d'adversaires dans le cas d'une rencontre avec leur montgolfière Miaouss.

Terminez l’Étude spéciale pour rencontrer Celebi chromatique. Jessie et James sont de retour dans Pokémon GO À partir du lundi 14 décembre 2020 à 8h00, heure locale Particularités Une Étude spéciale à durée limitée inspirée du film sera disponible. Terminez cette Étude pour rencontrer Celebi chromatique. Étrangement, ce seront Jessie et James qui vous guideront tout au long de cette Étude spéciale, et non pas le Professeur Willow. Espérons qu’ils ne vous jouent pas un mauvais tour ! Restez à l’écoute pour plus de détails sur cette Étude spéciale.

Jessie et James seront de retour à bord de leur montgolfière Miaouss pour une durée limitée. Ils ont reçu des Pokémon Obscurs de la part de la Team GO Rocket différents de ceux qu’ils avaient lors de leur dernière visite dans Pokémon GO. Restez à l’écoute pour découvrir quand Jessie et James quitteront Pokémon GO.

N’oubliez pas d’aller jeter un œil aux objets pour avatar inspirés des tenus de Jessie et James dans Pokémon, le film : Les secrets de la jungle. Ces objets pour avatar seront disponibles gratuitement dans la Boutique Mode. Pikachu Explorateur fait son entrée dans Pokémon GO ! Du lundi 14 décembre 2020 à 8h00 au lundi 21 décembre 2020 à 22h00 (heures locales). Particularités Pikachu Explorateur apparaîtra dans la nature et dans les Raids. Vous pourriez même rencontrer un Pikachu Explorateur chromatique...

Jessie et James pourraient apparaître sur vos photos pendant l’évènement.

Pendant l’Heure du Pokémon vedette le mardi 15 décembre 2020 de 18h00 à 19h00 (heures locales), Pikachu Explorateur apparaîtra plus fréquemment dans la nature, et vous recevrez le double de Bonbons pour chaque Pokémon attrapé. Rencontrez des Pokémon que vous retrouverez dans Pokémon, le film : Les secrets de la jungle Du lundi 14 décembre 2020 à 8h00 au jeudi 17 décembre 2020 à 22h00 (heures locales). Particularités Hoothoot, Pifeuil, Rototaupe, Doudouvet, Crabicoque et d’autres Pokémon apparaîtront plus fréquemment dans la nature. Vous pourriez même rencontrer un Fermite !

Excelangue, Mysdibule, Libégon, Furaiglon et d’autres Pokémon apparaîtront dans les Combats de Raids.

Toudoudou, Lippouti, Élekid, Magby, Manzaï et Furaiglon écloront des Œufs de 5 km.

Vous pourriez même rencontrer un Furaiglon chromatique ! La montgolfière Miaouss de Jessie et James apparaîtra plus fréquemment le 25 décembre Le vendredi 25 décembre 2020 de 8h00 à 22h00, heures locales Particularités La montgolfière Miaouss de Jessie et James apparaîtra plus fréquemment. Profitez-en pour les défier.

Est-ce que Zarude suivra le pas ou faudra-t-il attendre des années et l'ajout de la 8G pour qu'il soit disponible dans Pokémon GO ? Dans tous les cas, vous pouvez actuellement l'obtenir dans Pokémon Épée et Bouclier, jeux Switch vendus à partir de 49,99 € à la Fnac.

