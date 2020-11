Pokémon, le film : Les secrets de la jungle dévoile son thème musical dans une troisième bande-annonce riche en émotions

Cette semaine aura été placée sous le signe de Zarude pour les fans de Pokémon. En effet, la créature fabuleuse a enfin eu droit à son évènement de distribution à l'international, tandis que les joueurs de l'Est vont en obtenir un sous une forme spéciale, qui a été exhibée en vidéo. À côté de ça, le long-métrage dans lequel il apparaît, Pokémon, le film : Les secrets de la jungle, a également fait ses débuts promotionnels dans nos contrées avec une première bande-annonce française dans notre cas. Et ce n'est donc pas terminé, puisque The Pokémon Company vient de mettre en ligne son troisième trailer japonais.

Appelé au Japon, Pokémon, le film : Coco (ou Koko puisque c'est désormais la graphie adoptée pour la localisation), cette nouvelle production nous transportant en pleine forêt réinterprétera à la sauce Pokémon des histoires telles que Tarzan et Le livre de la jungle. Dans cette vidéo du jour, servant à introduire le thème chanté du long-métrage interprété par Beverly, les liens de parent à enfant qu'entretiennent Zarude et Koko sont donc plus que jamais mis en avant, de même que l'amitié naissante entre Satoshi (Sacha) et le jeune garçon sauvage. Les autres monstres de poche ne sont pas oubliés, avec plusieurs membres de la 8G représentés, marketing oblige, sans oublier Pikachu. Les scènes inédites et le montage ont tout pour plaire aux fans, espérons que le résultat final sera tout aussi agréable.

Pokémon, le film : Coco est attendu dans les salles de l'Archipel le 25 décembre prochain pour fêter Noël comme il se doit. De notre côté, Pokémon, le film : Les secrets de la jungle n'arrivera qu'en 2021, sans doute uniquement sur les plateformes de streaming. Dans tous les cas, il vous faudra Pokémon Épée ou Pokémon Bouclier pour récupérer et jouer avec Zarude.