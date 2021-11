Netflix : voici le calendrier des sorties de décembre 2021, demandez le programme !

Les abonnés Netflix se remettent à peine du visionnage de la première saison d'Arcane que le service de vidéo à la demande dévoile les sorties qui rythmeront le mois de décembre 2021. Ce sont cette fois les long-métrages originaux qui devraient faire la une, avec notamment l'intrigant Don't Look Up : Déni Cosmique et son casting de rêve porté par Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence, La Main de Dieu réalisé par Paolo Sorrentino, ou The Lost Daughter par Maggie Gyllenhaal. Les fans de série pourront eux surveiller les deuxièmes saisons de The Witcher et Emily in Paris, l'arc Stone Ocean de JoJo's Bizarre Adventure, ou encore la grande conclusion de La Casa de Papel. Et il y aura toujours quelques classiques à voir ou à revoir, dont Taxi Driver, Snatch et Le Prestige.



Le calendrier complet est lisible ci-dessous.

1er décembre Braqueurs, de Julien Leclercq

Perdus dans l'espace - Saison 3

The Power of the Dog, de Jane Campion

Collection Jane Campion

La leçon de piano



Bright Star



Sweetie

JoJo's Bizarre Adventure: Stone Ocean

Good Doctor - Saisons 1 à 3

Taxi Driver, de Martin Scorsese

La Redoutable, de Michel Hazanavicius

2 décembre Que souffle la romance 3 décembre La Casa de Papel - Partie 5 Volume 2

La Cassette

Le Grinch (2018)

Jurassic World : La Colo du Crétacé - Saison 4

6 décembre Voir - Saison 1, de David Fincher

7 décembre La famille Claus 2

15h17 pour Paris, de Clint Eastwood 8 décembre Titans - Saison 3 9 décembre Asakusa Kid, biopic de Takeshi Kitano

Shaman King - Partie 2 10 décembre Impardonnable, avec Sandra Bullock 15 décembre La Main de Dieu, de Paolo Sorrentino

Snatch, de Guy Ritchie

Superstore - Saison 6

Le Prestige, de Christopher Nolan

Élite : Histoires Courtes

16 décembre Aggretsuko

Un Noël en Californie : Les lumières de la ville 17 décembre The Witcher - Saison 2 19 décembre Aquaman, avec Jason Momoa 22 décembre Emily in Paris - Saison 2 24 décembre Aux antipodes de Noël

Don't Look Up : Déni Cosmique, de Adam McKay

31 décembre The Lost Daughter, de Maggie Gyllenhaal

Queer Eye - Saison 6

Cobra Kai - Saison 4

