Netflix : date pour Stone Ocean, première image du film Gundam, série live-action Yu Yu Hakusho... le plein d'annonces sur les anime et adaptations !

Aujourd'hui et demain est organisé le Netflix Japan Festival 2021, lors duquel le service de vidéo à la demande va faire des annonces concernant ses projets produits depuis l'Archipel. Il a commencé aujourd'hui en parlant principalement des anime et des adaptations live-action tirées de mangas ou de séries animées passées.



En vrac, nous avons découvert que la date de sortie des premiers épisodes de JoJo’s Bizarre Adventure Stone Ocean est calée au 1er décembre à l'international, que la saison 4 de Aggretsuko sortira le 16 décembre, que les 6 épisodes de la série The Orbital Children imaginée par Mitsuo Iso (Coil a Circle of Children) seront disponibles le 28 janvier, que la deuxième saison de Tiger & Bunny débarquera en avril, que Gambling School Twin sera adapté en anime à partir d'août 2022 et que des adaptations de Detective Conan: The Culprit Hanazawa et Detective Conan: Zero’s Tea Time sont en développement.

Nous avons aussi appris que Kotaro Lives Alone et Vampire in the Garden seront adaptés en série en 2022, que l'anime original Rilakkuma’s Theme Park Adventure verra le jour l'année prochaine, au même titre que la saison 2 d'Ultraman, celle de Ghost in the Shell: SAC_2045 et le film The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh, dont nous avons vu le premier trailer. Extra-terrestrial Boys & Girls sera lui un film d'animation en 2 parties, à venir les 28 janvier et 11 février, et une bande-annonce à son sujet a été diffusée.

Sur le plan du live-action, le premier concept art de l'adaptation de Gundam par Jordan Vogt-Roberts a été dévoilé, et une adaptation en série live-action de Yu Yu Hakusho a été annoncée pour décembre 2023.

Ajoutez à cela d'autres projets comme Spriggan ou Exception déjà confirmés par le passé, et vous obtenez un très beau programme côté animation japonaise pour Netflix ces prochains mois ! Vous pouvez toujours vous abonner au service via une e-carte Netflix à acheter à la Fnac.

