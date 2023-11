NETFLIX : Le Problème à 3 corps, extrait intriguant et nouvelle date de diffusion pour la série des créateurs de Game of Thrones

À l'occasion de la Geeked Week 2023, Netflix nous a permis de découvrir un aperçu inédit de l'une de ses futures séries évènements de l'année 2024, Le Problème à 3 corps. C'est en 2020 que nous apprenions que les créateurs de Game of Thrones David Benioff et D.B. Weiss allaient être producteurs exécutifs et scénaristes sur une adaptation du roman chinois Le Problème à trois corps de Liu Cixin, avec Alexander Woo en co-scénariste. Le premier tome de cette trilogie de science-fiction a d'ailleurs eu droit en début d'année à une autre série live-action destinée avant tout à la télévision chinoise et s'intitulant Three-Body. Ce sont pas moins de 30 épisodes qui ont ainsi retracé cette première partie de l'histoire et vous pouvez en voir une bande-annonce en fin d'article si vous être curieux. Côté Netflix, nous avions pu découvrir une première bande-annonce teaser en juin dernier lors de Tudum, qui nous le promettait alors pour janvier 2024. Finalement, il faudra se montrer un peu plus patient.

Extrait en VF

Les huit épisodes de cette série hollywoodienne Le Problème à 3 corps seront donc diffusés le jeudi 21 mars 2024 si rien ne change. Oui, c'est bien peu par rapport aux trente du feuilleton chinois, qui durent tous plus d'une quarantaine de minutes... Espérons que rien ne soit rushé et que cela ouvre simplement la voie à de nombreuses saisons, car le contraire serait décevant. L'aperçu ci-dessus met en avant ce qui est vu par les personnages comme étant un casque de réalité virtuelle très sophistiqué (sans doute un peu trop, mais c'est ici un choix artistique). Jin Cheng (Jess Hong) présente donc l'appareil à Jack Rooney (John Bradley, connu pour son rôle de Samwell Tarly dans GoT), qui y va de sa petite comparaison avec des marques bien réelles connues du public. Il finit par l'essayer et découvre un monde indiscernable de la réalité, mais n'est apparemment pas le bienvenu et se fait attaquer par une femme (Sea Shimooka) maniant un katana.

Ce n'est sans doute pas la meilleure manière d'intéresser les personnes ne connaissant pas du tout l'œuvre, mais cela devrait au moins intriguer. Sachez également qu'au casting figurent Jovan Adepo, Rosalind Chao, Eiza González, Jess Hong, Marlo Kelly, Jonathan Pryce, Eve Ridley, Ben Schnetzer, Alex Sharp, Sea Shimooka, Zine Tseng, Saamer Usmani et Benedict Wong.

Extrait en VO

Bande-annonce teaser de la série Netflix

Bande-annonce de la série chinoise

