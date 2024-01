NETFLIX : Le Problème à 3 corps, détail du casting et trailer sous tension pour l'adaptation des best-sellers de Liu Cixin

Dans deux mois, les amateurs de science-fiction vont enfin pouvoir découvrir le début de l'adaptation Netflix de la trilogie de romans Remembrance of Earth's Past de l'auteur chinois Liu Cixin. Après un premier teaser plutôt convainquant et un extrait qui mettait uniquement en avant une connexion au jeu en réalité virtuelle des Trois Corps, c'est une longue bande-annonce de cette série Le Problème à 3 corps, ou 3 Body Problem, qui a récemment été diffusée. Même en étant habitué aux livres et à la série de Tencent, de nombreuses différences nous sautent aux yeux, car cette version occidentale a effectué bien des changements.

Bande-annonce VF

Déjà, il semblerait que l'aspect thriller avec le décès de scientifiques à travers le monde soit grandement accentué et que plusieurs personnes aient vu le fameux compte à rebours à en croire les paroles de Shi Qiang. À la base, la seule victime du phénomène est Wang Miao, sauf qu'il n'existera pas dans cette adaptation, lui qui sert surtout à l'exposition dans le premier tome. Il nous apparaît qu'il sera ici totalement remplacé par une certaine Auggie Salazar, qui est comme lui spécialisée dans les nanotechnologies et fait partie d'un groupe inventé baptisé les Oxford Five et dont les autres membres pourraient servir de substitut à d'autres personnages majeurs de l'œuvre.

En effet, comme l'indique un article publié par Netflix, David Benioff, D.B. Weiss (Game of Thrones) et Alexander Woo ont placé l'intrigue dans le présent principalement au Royaume-Uni, alors qu'à la base c'est en Chine. Pour autant, la Révolution culturelle chinoise sera bien mise en avant dans les deux premiers épisodes (sur un total de huit) et encore heureux, puisque c'est la clé de voûte pour comprendre le personnage de Ye Wenjie. Voici d'ailleurs ce qu'a déclaré le réalisateur Derek Tsang :

Il est logique que, parce que nous adaptons l'histoire à notre public mondial, nous en avons élargi la portée et avons plus de personnages du monde entier. L'auteur Cixin Liu nous a donné sa bénédiction, et je pense que David, Dan et Alex ont fait un excellent travail en conservant essentiellement les meilleurs éléments du roman tout en en faisant une histoire beaucoup plus globale et internationale.

Une série comme Squid Game n'a pourtant pas eu de mal à séduire en ayant un casting majoritairement asiatique (coréen en l'occurrence), donc l'argument semble un peu ridicule... En revanche, puisque l'histoire concerne l'ensemble de l'humanité, c'est loin d'être dérangeant et les explications de David Benioff passent elles bien mieux :

Il s'agit en grande partie d'une histoire sur l'humanité et sur la lutte de l'humanité contre un mystère apparemment insoluble qui se transforme en une véritable crise existentielle. Nous avons donc voulu représenter, autant que possible, toute l'humanité. Nous voulions des gens du monde entier. Nous avons essayé d'en faire un casting international très diversifié pour représenter l'idée qu'il ne s'agit pas seulement de la lutte d'un pays ; c'est une lutte mondiale pour survivre.

Il semble également que la série proposera un déroulement chronologique, ce qui aura pour implication la présence d'éléments tirés de La Forêt sombre comme la présence de Thomas Wade. D'ailleurs, Jin Cheng pourrait bien être l'équivalent de Cheng Xin puisque nous la voyons aux côtés de ce dernier. Il est tout de même étonnant de voir l'avatar de Sophon issu de La Mort immortelle être déjà inclus, car l'intrigue du jeu des Trois Corps n'a rien avoir avec de base. Nous sommes d'ailleurs curieux de savoir comment la technologie du casque VR va être justifiée, car beaucoup trop surréaliste par rapport à la V-combinaison haptique liée à l'accessoire des romans. Les bribes de scènes in-game semblent en tout cas fort prometteuses, avec l'ordinateur de von Neumann, l'église en feu lors d'une fin du monde et surtout la réhydratation !

En revanche, nous ne pouvons qu'être sceptique au sujet de la scène du clignotement, car les scénaristes ne vont visiblement pas s'embêter à nous parler du CMB (qui n'est pas visible à l'œil nu). Même si ça ne change rien à l'intrigue, le côté hard science-fiction en prend un coup... Il n'est pas nécessaire de prendre le public pour plus bête qu'il ne l'est et l'intéresser à se pencher sur des phénomènes scientifiques ne peut pas faire de mal. Après, peut-être qu'il s'agit là d'un moyen inédit d'introduire un autre élément de l'histoire, car plusieurs plans avec des regards dirigés vers le ciel et de drôles de phénomènes « optiques » sont à relever. Les fans auront également reconnu le Judgment Day et les conséquences de l'Opération cithare, qui devrait en laisser plus d'un pantois.

Bande-annonce VO

Voici les détails officiels qui ont été communiqués concernant le casting :

Personnages existants dans l'œuvre originale Da Shi (Benedict Wong) - Officier du renseignement au style peu orthodoxe, Da Shi enquête sur les morts mystérieuses en cours au sein de la communauté scientifique.

- Officier du renseignement au style peu orthodoxe, Da Shi enquête sur les morts mystérieuses en cours au sein de la communauté scientifique. Wade (Liam Cunningham) - Leader charismatique de l'opération de renseignement la plus élitiste au monde, Wade est le penseur ultime par excellence. Les gens sont des accessoires dans son jeu – et ses stratégies audacieuses ont tendance à porter leurs fruits.

Ye Wenjie (Rosalind Chao et Zine Tseng) - La prodige de l'astrophysique Ye Wenjie se sent seule dans l'univers après avoir tout perdu pendant la Révolution culturelle chinoise. Une décision qu'elle a prise dans les années 1960 résonne à travers les siècles et peut encore être entendue à la fin des temps.

- La prodige de l'astrophysique Ye Wenjie se sent seule dans l'univers après avoir tout perdu pendant la Révolution culturelle chinoise. Une décision qu'elle a prise dans les années 1960 résonne à travers les siècles et peut encore être entendue à la fin des temps. Mike Evans (Sir Jonathan Pryce et Ben Schnetzer) - Un écologiste passionné devenu magnat du pétrole milliardaire.

- Un écologiste passionné devenu magnat du pétrole milliardaire. Sophon (Sea Shimooka) - Un avatar qui apparaît dans un mystérieux jeu VR au sein de la série.

Personnages inédits pour la série Netflix Jin Cheng (Jess Hong) - Membre des « Oxford Five », un groupe de jeunes scientifiques d'Oxford. Physicienne théoricienne de génie avec une soif insatiable de réponses aux plus grandes questions de l'univers, la curiosité de Jin pourrait être sa plus grande force – si ce n'est sa chute.

- Membre des « Oxford Five », un groupe de jeunes scientifiques d'Oxford. Physicienne théoricienne de génie avec une soif insatiable de réponses aux plus grandes questions de l'univers, la curiosité de Jin pourrait être sa plus grande force – si ce n'est sa chute. Saul Durand (Jovan Adepo) - Membre des « Oxford Five ». Non moins doué, mais beaucoup moins concentré que ses pairs, Saul est un assistant de recherche en physique qui n’a pas encore atteint son plein potentiel. Lorsque le défi ultime se présentera, saura-t-il le relever ?

- Membre des « Oxford Five ». Non moins doué, mais beaucoup moins concentré que ses pairs, Saul est un assistant de recherche en physique qui n’a pas encore atteint son plein potentiel. Lorsque le défi ultime se présentera, saura-t-il le relever ? Auggie Salazar (Eiza González) - Membre des « Oxford Five ». Pionnière de la nanotechnologie, Auggie se consacre à résoudre les problèmes réels d'aujourd’hui, et non ceux théoriques du futur. Forte et visionnaire, elle est une cible naturelle pour les ennemis de l'humanité.

Jack Rooney (John Bradley) - Membre des « Oxford Five ». Grossier, franc et adorable, Jack a utilisé son diplôme de physique pour développer un empire des snacks.

- Membre des « Oxford Five ». Grossier, franc et adorable, Jack a utilisé son diplôme de physique pour développer un empire des snacks. Tatiana (Marlo Kelly) - Élevée depuis sa naissance dans l’organisation de Mike Evans, Tatiana a consacré sa vie à accueillir ceux de l'extérieur – par tous les moyens nécessaires.

Will Downing (Alex Sharp) - Membre des « Oxford Five ». Professeur de physique en terminale, Will reçoit une nouvelle qui change sa vie et l'oblige à reconsidérer sa place dans l'univers.

- Membre des « Oxford Five ». Professeur de physique en terminale, Will reçoit une nouvelle qui change sa vie et l'oblige à reconsidérer sa place dans l'univers. Raj Varma (Saamer Usmani) - Officier de marine issu d'une famille militaire, Raj est profondément engagé dans son travail. Sa relation avec sa petite amie, Jin, risque de devenir un dommage collatéral dans sa mission.

- Officier de marine issu d'une famille militaire, Raj est profondément engagé dans son travail. Sa relation avec sa petite amie, Jin, risque de devenir un dommage collatéral dans sa mission. Follower (Eve Ridley) - Un personnage âgé de 9 ans que Jin rencontre dans le jeu VR.

Bref, il nous tarde d'être au 21 mars pour découvrir Le Problème à 3 corps sur Netflix. Si vous souhaitez vous abonner, des cartes cadeaux sont en vente sur Amazon et à la Fnac (ici et là). Les romans y sont également disponibles à l'achat.