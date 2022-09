Netflix : trailer d'Enola Holmes 2, teaser pour Lupin Partie 3, date et clip pour Mercredi... le plein de détails sur les annonces de TUDUM

En juin dernier, Netflix avait effectué tout un tas d'annonces liées à la pop culture et au monde du jeu vidéo lors de sa Geeked Week 2022. Il a remis le couvert ce week-end avec l'évènement en ligne Tudum, qui a braqué le projecteur sur les prochaines sorties de son immense catalogue, avec tout d'abord un point sur les projets indiens et coréens, suivi d'une présentation plus globale (États-Unis, Europe et Amérique latine), puis d'une diffusion liée aux productions japonaises, que nous avons couvert dans un article dédié. Devant la pluralité des annonces, nous avons donc regroupé les principales au sein de cet article pour que vous puissiez vous y retrouver.

En Corée du Sud





La première présentation était donc entièrement dédiée à la Corée (pensez à activer les sous-titres) et a évidemment débuté avec du Squid Game pour bien rappeler l'importance de ce phénomène mondial pour la plateforme, qui aura d'ailleurs droit à une saison 2 et à un show de téléréalité Squid Game: The Challenge.

Outre les aperçus de la saison 2 de la téléréalité Sauve qui pécho !, de Korea No. 1 et 100 % physique ! (qui fait assez penser à Squid Game), nous avons surtout pu découvrir une première scène de la partie 2 de Money Heist: Korea, l'adaptation de La Casa de Papel à la sauce coréenne, que vous pouvez voir séparément ci-dessous. D'autres séries ont eu droit à leur coup de projecteurs, à savoir les dramas The Fabulous dans l'univers de la mode et The Glory, le thriller Somebody et Glitch qui parlera d'extraterrestres, de même que le film 20th Century Girl.

Il a également été rappelé que All of Us Are Dead, Sweet Home et Deserter Pursuit reviendront avec de nouvelles saisons, ce qui sera aussi le cas pour Hellbound, qui aura donc droit à une saison 2 officialisée au travers d'un premier teaser. Enfin, c'est Squid Game qui a bouclé la présentation avec la diffusion d'une scène inédite coupée au montage, qui n'a rien de bien passionnant...

En Amérique et en Europe





La grosse présentation principalement dédiée aux programmes occidentaux a elle été bien plus enrichissante, comme vous pouvez le voir ci-dessous. Tout un tas de productions latino-américaines ont aussi fait une brève apparition si jamais c'est votre dada : Élite, Belascoarán, détective privé, À travers ma fenêtre : L’amour pour horizon, Tríada, L'Amour aux points, La Firma, Carga Máxima, El amor después del amor, Par-delà l'univers, Son royaume, Love Is Blind : Brésil, El Elegido et Une ardente patience.

Enola Holmes 2 (4 novembre 2022) - Cette suite au film mettant en scène la sœur de Sherlock Holmes interprétée par Millie Bobby Brown a bénéficié d'une première bande-annonce, toujours avec Henry Cavill dans le rôle du célèbre détective et des cassages du 4e mur.

Heart of Stone (2023) - Un film d'action avec Gal Gadot dans le rôle principal et en tant que productrice, qui mettra en scène une héroïque accro à l'adrénaline, en témoigne les premières scènes dévoilées.

La Chronique des Bridgerton saison 3 - Outre la réalisation de portraits par Luke Newton et Claudia Jessie, Nicola Coughlan est apparue avec le script du premier épisode de cette saison, intitulé Out of the Shadows.

Queen Charlotte: A Bridgerton Story (2023) - Plus intéressant, la préquelle spin-off avec India Amarteifio et Corey Mylchreest s'est montrée avec une scène des plus cocasses où le roi George et la future reine Charlotte se rencontrent.

Shadow and Bone : La saga Grisha saison 2 (2023) - La suite de l'adaptation live-action de l'univers des romans de Leigh Bardugo a eu droit à un premier aperçu prometteur et une deuxième vidéo montrant les costumes des nouveaux personnages.

The Crown saison 5 (9 novembre 2022) - En plus d'une date de sortie, un teaser a été diffusé montrant Elizabeth Debicki et Dominic West dans leur rôle de la princesse Diana et du prince Charles.

Emily in Paris saison 3 (21 décembre) - La suite de la comédie dramatique suivant une habitante de Chicago partie travailler à Paris a été datée, avec un aperçu en prime.

The Old Guard 2 - Le film avec une bande de mercenaires immortels aura droit à une suite actuellement en tournage à Rome, d'où le casting composé de Chiwetel Ejiofor (Copley), Kiki Layne (Nile), Luca Marinelli (Nicky), Marwan Kenzari (Joe) et Charlize Theron (Andy) a salué le public.

Mercredi (23 novembre 2022) - La série de Tim Burton a été datée, forcément un mercredi, et a eu droit à la diffusion d'un extrait lors duquel Mercredi Addams découvre que La Chose a été envoyée pour l'espionner, s'en suit alors un drôle de monologue de la jeune fille.

Manifest saison 4 (4 novembre 2022) - La série fantastique à la croisée de Lost et Les 4400 a eu droit à une bande-annonce et une date de sortie.

3 Body Problem - Les producteurs D.B. Weiss, David Benioff et Alexander Woo ont partagé un aperçu du tournage de la première saison de cette série adaptée des romans de science-fiction de Liu Cixin, dont la post-production bat son plein.

La Petite Nemo et le Monde des rêves (Slumberland) (novembre 2022) - Une séquence du prochain long-métrage de Jason Momoa nous l'a montré dans son rôle du déjanté Flip.

Mes premières fois saison 4 (2023) - Une vidéo a introduit Michael Cimino (Ethan) auprès du trio principal de la série, Maitreyi Ramakrishnan (Devi), Jaren Lewison (Ben) et Darren Barnet (Paxton).

Umbrella Academy (disponible) - Un making of sous forme de bêtisier de la saison 3 a été diffusé.

Toi chez moi et vice versa (10 février 2023) - Une comédie romantique avec Reese Witherspoon et Ashton Kutcher arrivera juste à temps pour la Saint-Valentin.

Pinocchio de Guillermo del Toro (décembre 2022) - Un making of nous a montré l'envers du décor de cette production en stop motion, avec les explications du réalisateur revenant sur ce choix artistique.

The Recruit (16 décembre 2022) - La nouvelle série de Noah Centineo s'est trouvé un nom et une date de sortie.

Berlin (2023) - Le spin-off de La Casa de Papel d'Álex Pina avec Pedro Alonso a fait acte de présence, sans réellement se montrer, mais il devrait nous faire rire et dépeindre l'âge d'or du personnage.

Entergalactic (30 septembre) - Kid Cudi et Kenya Barris ont discuté de leur série d'animation qui débarque d'ici quelques jours.

The Redeem Team : Rebondir ensemble (7 octobre) - LeBron James a présenté un documentaire sur le basketball aux JO, dans lequel sont présents Dwyane Wade, Pau Gasol, Chris Bosh et Carmelo Anthony.

The Mother (mai 2023) - Après les JO, c'est JLO, ou Jennifer Lopez si vous préférez, qui s'est montrée dans un premier teaser d'un long-métrage où elle incarne une tueuse professionnelle qui va tout risquer pour sa fille qu'elle a abandonnée par le passé.

You saison 4 (Partie 1 le 10 février 2023 / Partie 2 le 2 mars 2023) - La suite originale de l'adaptation des thrillers psychologiques de Caroline Kepnes mettra cette fois en scène le tueur Joe Goldberg dans le rôle d'un professeur. Outre les dates de diffusion, une vidéo a mis en avant le casting.

The Watcher (13 octobre) - La nouvelle série de Ryan Murphy (American Horror Story) avec Naomi Watts et Bobby Cannavale s'est offert une bande-annonce angoissante (voir l'article sur les sorties d'octobre), à ne pas confondre avec...

The Witcher saison 3 (été 2023) - Une simple affiche pour la prochaine saison a été dévoilée avec une vidéo des coulisses de la précédente, cette suite étant attendue l'été prochain.

The Witcher : L'héritage du sang (25 décembre) - La préquelle sous forme de mini-série débarquera à Noël et s'est offert une simple affiche, alors que les acteurs Laurence O'Fuarain (Fjall), Sophia Brown (Éile) et Michelle Yeoh (Scian) ont raconté quelques anecdotes de tournage.

Tyler Rake 2 - Les premières images de tournage de la suite du film d'action avec Chris Hemsworth dans le rôle d'un mercenaire australien promettent des scènes encore plus explosives et ambitieuses.

Vikings: Valhalla saison 2 (2023) - Un extrait nous a montré Leif Eriksson, Freydis Eriksdotter et Harald Sigurdsson s'enfuyant sur une plage alors qu'Olaf est à leur poursuite.

1899 (17 novembre) - La nouvelle série des créateurs de DARK a simplement été datée.

Ils ont cloné Tyrone - Un teaser sous acide nous a présenté cet étonnant film réunissant Jamie Foxx, Teyonah Parris et John Boyega.

Lupin Partie 3 - Un premier teaser de la suite de la série avec Omar Sy nous donne un aperçu de la vie clandestine qui attend Assane désormais.

Dead to Me saison 3 (17 novembre) - L'humour noir sera toujours présent dans cette ultime saison, qui a eu droit à son teaser.

Heartstopper - Si vous aviez envie d'une icône de profil avec un personnage de la série, près d'une quinzaine sont désormais disponibles.

Glass Onion : Une histoire à couteaux tirés (23 décembre 2022) - Un nouvel extrait sur fond d'invitation à la murder party servant de contexte au film a été partagé, avec en préambule quelques mots du réalisateur Rian Johnson.

Outer Banks (2023) - Un premier teaser trailer pour la saison 3 a été diffusé.

L'École du Bien et du Mal (19 octobre) - Le nouveau teaser partagé est pour le moins sulfureux sur fond de « you should see me in a crown » de Billie Eilish, car outre l'activation des pouvoirs des nouveaux élèves par Clarissa Dovey et Leonora Lesso, interprétées par Kerry Washington et Charlize Theron, c'est Sophie qui crève l'écran. Sophia Anne Caruso joue ici la carte de la provocation à outrance à la suite du relooking de son personnage, avec un petit air de Sabrina qui flotte dans l'air. Nous en oublierions presque l'autre héroïne, Agatha, jouée par Sofia Wylie...

Stranger Things (disponible) - La série a refait parler d'elle à l'occasion de la diffusion d'un bêtisier de la saison 4.

En Inde





Si les productions indiennes vous font de l'œil, vous pouvez découvrir ci-dessous la diffusion qui leur était consacrée avec les comédies à l'humour noir Monica et Soup, O My Darling, Rana Naidu, le thriller d’espionnage Khufiya, la série Class inspirée d'Élite, Scoop, la comédie Kathal : Des fruits mal défendus, CAT, Qala, Chor Nikal Ke Bhaga, Nayanthara: Beyond the Fairytale et Guns & Gulaabs.

Et même des jeux !





À part ça, OXENFREE: Netflix Edition a été lancé sur l'application mobile et il a été rappelé que Desta: The Memories Between, Bob l'éponge : À table, Compass Point: West, Stranger Things : Aventures et défis, C'est du gâteau ! À vos fourneaux, Narcos: Cartel Wars Unlimited, Kentucky Route Zero et Triviaverse sont attendus dans les prochains mois.

