NETFLIX : Enola Holmes 2, Enola s'associe à Sherlock pour un nouveau trailer plein de mystères

Bien aidé par ses stars Millie Bobby Brown et Henry Cavill, Enola Holmes fut l'un des grands succès de l'année 2020 sur Netflix. Cette aventure sur la jeune sœur de Sherlock Holmes, inspirée de romans young adult de Nancy Springer, avait assez séduit pour avoir droit une suite, rapidement signée et produite et déjà sur les starting-blocks pour être diffusée.

Bande-annonce VO

Enola Holmes 2 a eu droit à un premier trailer lors du TUDUM 2022 et, alors que sa date de sortie approche à grands pas, une deuxième bande-annonce vient d'être dévoilée. Nous y retrouvons l'héroïne à la tête de sa propre agence de détective, sans grand succès, qui va tenter de sauver son fond de commerce en résolvant une nouvelle enquête, avec l'aide de son frère Sherlock.



Après avoir résolu sa première affaire, Enola Holmes (Millie Bobby Brown) suit les traces de son illustre frère Sherlock (Henry Cavill) en ouvrant sa propre agence, mais découvre vite que la vie de détective privée n'est guère facile quand on est une femme. Résignée à accepter la dure réalité du monde des adultes, elle s'apprête à fermer boutique quand une vendeuse d'allumettes sans le sou lui propose sa première mission officielle : retrouver sa sœur disparue. Mais l'affaire se révèle bien plus déroutante que prévu et Enola découvre un autre Londres plein de dangers, depuis des usines sinistres et des salles de music-hall colorées jusqu'aux plus hauts échelons de la société, et à l'adresse du 221B Baker Street elle-même. Alors qu'une conspiration explosive se dessine, Enola doit faire appel à ses amis (et à Sherlock lui-même) pour élucider ce mystère. Plus que jamais, la relève semble assurée !