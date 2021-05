NETFLIX : Enola Holmes 2, Millie Bobby Brown et Henry Cavill resignent pour une suite

Sans non plus casser 3 pattes à un canard, Enola Holmes fut l'une des bonnes surprises de l'année dernière sur Netflix. Il faut dire qu'avec Millie Bobby Brown et Henry Cavill à l'écran, le diffuseur avait mis toutes les chances de son côté pour plaire à un large et jeune public international. Ce sont ainsi 76 millions de spectateurs qui l'ont visionné durant ses 28 premiers jours d'exploitation.

Elle est de retour. pic.twitter.com/I7wCCjA9SQ — Netflix France (@NetflixFR) May 13, 2021

Si vous aviez aimé le long-métrage, bonne nouvelle, il va avoir droit à une suite ! Pour le moment titrée Enola Holmes 2, elle sera produite et développée par Legendary pour l'ayant droit Netflix, avec toujours Harry Bradbeer (Fleabag, Killing Eve) à la réalisation et Jack Thorne (Harry Potter et l'Enfant Maudit) au scénario... Le casting et l'histoire sont à cette heure inconnus, mais Millie Bobby Brown et Henry Cavill seront bel et bien de retour pour jouer Enola et Sherlock Holmes, dans une aventure inspirée par les romans young adult dont l'adaptation est tirée. L'actrice principale est en tout cas la première ravie :

J'ai hâte de collaborer à nouveau avec ma famille Enola Holmes ! Enola occupe une place spéciale dans mon cœur - elle est forte, intrépide, intelligente et courageuse. J'ai hâte que les fans voient comment son aventure se poursuit !

