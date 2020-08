NETFLIX : Enola Holmes, Millie Bobbie Brown en ado fougueuse dans le premier trailer

Le long-métrage Enola Holmes de Netflix sera directement tiré de Les Enquêtes d'Enola Holmes, une série de romans jeunesse écrite par Nancy Springer. Alors finalement, il n'est pas si étonnant que ça que la première bande-annonce de l'adaptation montre un projet à destination du grand public.

Le tout premier (et peut-être seul) trailer du film mis en scène par Harry Bradbeer dévoile une Millie Bobby Brown fougueuse et impétueuse, alors que son personnage adolescent fait face à des problématiques d'adulte. La jeune héroïne est déjà bien entourée, alors que ses frères Sherlock et MyCroft, incarnés par Henry Cavill et Sam Claflin, ainsi que sa mère, jouée par Helena Bonham Carter, apparaissent déjà à l'écran. D'ailleurs, le récit tournera autour de la mystérieuse disparition de la matriarche.



Comme cela a été confirmé la semaine passée, Enola Holmes est prévu pour le 23 septembre 2020 sur Netflix. En attendant, les romans et leurs déclinaisons en BD peuvent être achetés sur Amazon.



