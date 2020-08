NETFLIX : Enola Holmes, date de sortie proche, affiche et teaser pour le film avec Millie Bobby Brown et Henry Cavill

La licence Sherlock Holmes a été déclinée sous bien des formes ces dernières années. Les romans de Nancy Springer Les Enquêtes d'Enola Holmes, dédiés aux jeunes lecteurs et d'ailleurs revisités en BD depuis, font partie de cette galaxie de projets gravitant autour du personnage. Et ils vont eux-mêmes avoir droit à une autre relecture au travers d'Enola Holmes, un film dont les droits de diffusion ont été acquis par Netflix après le tournage.

Il faut dire que le projet a tout pour séduire la clientèle du SVOD, avec une Millie Bobby Brown (Stranger Things) dans le rôle-titre et un Henry Cavill (The Witcher) dans le costume de son grand frère Sherlock. Netflix vient de dévoiler la première affiche officielle du long-métrage, sur laquelle figurent Helena Bonham Carter, Sam Claflin, Adeel Akhtar, Susan Wokoma et Louis Partridge.

Elle révèle une donnée plus qu'intéressante, à savoir la date de sortie d'Enola Holmes, désormais prévue pour le 23 septembre 2020 sur Netflix. D'ici là, nous aurons sûrement droit à un trailer pour nous faire une idée de ce que vaut la réalisation d'Harry Bradbeer. Un premier teaser nous a déjà ouvert l'appétit il y a quelques jours.

Pour ce qui est du volet judiciaire, les ayant droit de la saga Sherlock Holmes n'ont visiblement pas réussi à faire retarder la sortie, reste désormais à voir s'ils gratteront une partie des recettes, si leur plainte va jusqu'au bout. En attendant la diffusion, les ouvrages papier Enola Holmes peuvent être achetés directement sur Amazon.

