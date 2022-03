NETFLIX : Ghost in the Shell: SAC_2045, nouveau trailer haletant et date de sortie précise pour la saison 2

La série animée Ghost in the Shell: SAC_2045 n'est clairement pas partie pour rester dans les mémoires. Malgré l'accueil froid de la première saison, Netflix en a commandé une deuxième, toujours produite avec des images de synthèse 3D par Production I.G. et Digital Arts, que nous avions découvert avec une première bande-annonce teaser le mois dernier.

Place maintenant au trailer principal, qui met en avant le début de la guerre opposant la Section 9 et les post-humains. Cette vidéo haletante annonce une saison 2 qui devrait l'être tout autant, tournée autour des interrogations sur ce qu'apporterait l'évolution des post-humains à l'humanité. Elle est rythmée par le titre Don't Break Me Down de Scott Matthew, mais l'opening PERIMETRON sera lui mis en musique sur Secret Ceremony de millenium parade et l'ending No Time to Cast Anchor sera signé par le même groupe.

La bande-annonce dévoile sinon la date de sortie des nouveaux épisodes : nous avons rendez-vous le 23 mai 2022 pour les découvrir en exclusivité sur Netflix. Si vous ne l'avez encore jamais vu, le film d'animation original Ghost in the Shell est disponible en Blu-ray à partir de 13,02 € sur Amazon.fr.