NETFLIX : Ghost in the Shell: SAC_2045, un premier trailer peu encourageant pour la série animée en 3D

Autant se l'avouer, avant même sa sortie, Ghost in the Shell: SAC_2045 est déjà déprécié par les fans.

La série Netflix a en effet rebuté une bonne partie de la communauté dès son premier teaser, qui annonçait l'utilisation d'animations en 3D tranchant radicalement avec tout le passé de la franchise. Le style de Sola Digital Works n'a pas encore séduit, mais il faudra faire avec, comme nous le rappelle la première bande-annonce complète, qui fait le point sur le casting et le scénario.

Motoko Kusanagi, Daisuke Aramaki, Batou, Togusa, Ishikawa, Saito, Paz, Borma et Tachikoma seront encore de la partie dans cette histoire sur fond de cybercriminalité et policiers cyborgs. Le trailer est cependant accompagné d'une bonne nouvelle pour les fans de Ghost in the Shell: Stand Alone Complex, car les doubleurs nippons seront pour beaucoup de retour, comme Atsuko Tanaka qui fera encore la voix de l'héroïne. Nous avons aussi droit à un extrait de la musique de l'opening, Fly With Me par millenium parade.

La date de sortie de Ghost in the Shell: SAC_2045 n'est pas davantage précisée, ce sera toujours pour avril 2020 comme nous le savions déjà. Cette vidéo a-t-elle réussi à relever vos attentes pour la série Netflix ?