NETFLIX : Ghost in the Shell: SAC_2045, date de sortie et dernier trailer peu ragoûtant pour la nouvelle série

Entre le film live-action et la série en 3D à venir chez Netflix, l'amour pour la licence Ghost in the Shell aura décidément été mis à l'épreuve dans le cœur des fans. Au cas où vous l'auriez manqué, la plateforme de vidéo à la demande va effectivement bientôt sortir Ghost in the Shell: SAC_2045, une suite au récit original.

Sur le papier, le projet a de quoi plaire, lui qui prévoit le retour de Motoko Kusanagi, Daisuke Aramaki, Batou, Togusa, Ishikawa, Saito, Paz, Borma et Tachikoma, dans une production supervisée par Kenji Kamiyama, déjà à ce poste sur la première série. Mais là où le bat blesse, c'est au niveau de l'esthétique 3D choisie par Sola Digital Works et Production I.G, qui tranche avec la direction artistique si remarquable de la franchise.

Il faudra néanmoins passer outre pour apprécier les qualités du feuilleton, qui s'offre d'ailleurs une ultime bande-annonce avant son lancement pour nous faire retrouver les membres de la Section 9. Ne reste désormais plus qu'à attendre pour juger Ghost in the Shell: SAC_2045 sur pièce le 23 avril 2020, date officiellement fixée par le trailer.