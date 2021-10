NETFLIX : The Witcher, la guerre fait rage dans le trailer principal de la saison 2

La deuxième saison de The Witcher aura mis du temps à voir le jour, la faute au COVID-19, mais elle sera bien diffusée avant la fin de l'année. Un premier teaser avait été dévoilé à la WitcherCon, avec une bande-annonce faisant le lien entre la saison 1 diffusée en décembre 2019 et la suivante. Place désormais au trailer principal de cette saison 2.

Bande-annonce VO

La séquence est forcément épique, grâce à une tension accrue et une mise en scène encore plus léchée que lors des premiers épisodes. Nous retrouvons d'anciens visages et en découvrons de nouveaux au rythme du tube Monster de Kanye West, alors que Geralt de Riv mène Ciri sur ses terres de Kaer Morhen pour l'entraîner, et que la guerre fait rage sur le Continent. Les monstres, les effets spéciaux et l'humour sont toujours de la partie, pour une nouvelle épopée pleine de rebondissements.

Bande-annonce VF

Here’s Nenneke, priestess of Melitele, in her temple at Ellander where she offers help to Geralt and Ciri. pic.twitter.com/mb7ZzAdjuc — The Witcher (@witchernetflix) October 29, 2021

The greatest living bard on the Continent, and proud maker of new friends. pic.twitter.com/GrYyXpj7dB — The Witcher (@witchernetflix) October 29, 2021

Coen, Vesemir and Lambert stand ready to fight alongside their brothers in Kaer Morhen, the remote castle home of the witchers. pic.twitter.com/QHmFfAdQO8 — The Witcher (@witchernetflix) October 29, 2021

La date de sortie de la saison 2 de The Witcher n'a pas bougé : ce sera pour le 17 décembre 2021 en exclusivité sur Netflix. The Witcher 3: Wild Hunt - Édition Game of the Year est sinon disponible à partir de 28,31 € sur Amazon.fr.